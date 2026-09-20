新住民嘉年華台中登場 國服走秀、異國香料DIY帶你「玩」進多元文化

「新聲響起、新香傳遞、新力量啟動」2026新住民嘉年華於台中帝國製糖廠登場，活動最大亮點是新住民姐妹穿著各國傳統服飾走上「新光大道」，搭配異國香料DIY、文化闖關、異國美食及生命故事展，邀民眾透過看、聽、吃、玩，認識不同文化，也聽見新住民家庭來台生活的真實故事。

主辦單位表示，活動以文化體驗、生命故事及家庭互動為主軸，從上午9時30分起規劃六大主題，包括香料DIY、文化闖關、新住民資源宣導、異國香料展示、生命故事展及多元文化舞台，讓民眾從視覺、味覺與手作體驗認識新住民文化。

活動開場由粉墨舞團帶來表演，隨後新住民姐妹穿著各國傳統服飾登上「新光大道」，展現不同國家的服飾文化。現場並安排夢江南舞團、多元文化藝術團、鳳麟龍藝術歌舞劇團、陽光課照班等團體演出，呈現不同文化特色。

其中，「生命故事展」也是活動焦點，透過新住民分享來台生活、家庭與成長經驗，讓民眾看見文化表演之外，一個個新住民家庭的真實面貌。活動當天也安排生命故事優選及佳作得獎者分享，讓更多人聽見新住民的生命故事。

現場另有異國香料展示與DIY、異國美食及文化闖關，民眾完成任務集章可兌換闖關禮及美食，前50名報到者還可參加轉蛋體驗，增添親子同樂趣味。

社團法人台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓表示，台灣是由不同文化共同交織而成的社會，新住民不只是文化的分享者，也是台灣社會重要的一份子；期待透過嘉年華創造更多交流機會，讓不同文化在台中「相遇、理解、共融」。

主辦單位表示，希望民眾走進台中帝國製糖廠，從一場活動認識不同國家的文化，也透過新住民的生命故事，感受每個家庭獨特的「家的味道」。

「新聲響起・新香傳遞・新力量啟動」2026新住民嘉年華，邀全民感受多元文化魅力。圖／社團法人台灣陽光婦女協會

「新聲響起・新香傳遞・新力量啟動」2026新住民嘉年華，邀全民感受多元文化魅力。圖／社團法人台灣陽光婦女協會

「新聲響起・新香傳遞・新力量啟動」2026新住民嘉年華，邀全民感受多元文化魅力。圖／社團法人台灣陽光婦女協會