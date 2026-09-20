台中市青年高中對面工地2樓起火燃燒 環局警示並監控空品變化

彰化縣第一個由民間自辦的東螺溪戀戀欒樹節邁入十周年，今壓軸活動登場，吸引數以千計民眾攜老扶幼，在隨風飄落的台灣欒樹黃金花雨中逛市集、親子共做瓶裝植栽、摀耳朵觀看拉響糖鐵火車汽笛，度過悠閒假日。

2026-09-20 17:19