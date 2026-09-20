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台中市青年高中對面工地2樓起火燃燒 環局警示並監控空品變化

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里區中湖路、青年高中對面一處工地晚上6時許火警，火勢僅21分鐘即撲滅。圖／台中市消防局提供
台中市大里區中湖路、青年高中對面一處工地晚上6時許火警，火勢僅21分鐘即撲滅。圖／台中市消防局提供

台中市大里區中湖路、青年高中對面一處工地晚上6時許火警，火勢僅21分鐘即撲滅。起火的工地興建至2樓，因2樓板模起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺，起火原因調查中

消防局說，經派遣第三大隊、轄區大里分隊等共計5個單位，出動各式消防車10輛、消防人員20名，現場由第三大隊組員黃毓仁擔任指揮官。至於詳細起火原因及財物損失，仍待火調人員進一步調查釐清。

火警發生後，台中市環保局同步發布「空污汙突發事件通知」，表示當地風場偏北風，起火處下風處及附近巷弄可能出現異味，提醒事故附近民眾先關閉門窗、不必恐慌。環保局應變小組也已派員前往現場，持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及空氣盒子的監測數據，掌握空品變化。

台中市大里區中湖路、青年高中對面一處工地晚上6時許火警，環保局監控空氣品質。圖／台中市政府提供
台中市大里區中湖路、青年高中對面一處工地晚上6時許火警，環保局監控空氣品質。圖／台中市政府提供

台中市 空品 青年高中

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