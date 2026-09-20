謝典霖及父母涉餐敘賄選 謝衣鳯盼還家人清白

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆涉賄選遭羈押禁見，母親鄭汝芬以100萬元交保，謝典霖的胞姊、國民黨立委謝衣鳯今天表示，交由司法調查，希望能還他們清白，安全回家。

謝典霖等人議會餐敘涉賄選案，彰化地方檢察署向彰化地方法院聲押禁見5人，其中謝典霖及父親謝新隆准押禁見，其母親鄭汝芬以新台幣100萬元交保，並限制住居；劉姓服務處秘書及黃姓議會法制室主任各准以30萬元交保並限制住居。

彰化縣湖埔社區大學今天舉辦「東螺溪戀戀欒樹節」活動，規劃千人躺街公共藝術、百人共創濁水溪流域藝術牆等，吸引眾多人潮。

謝衣鳯出席活動被媒體問及家人涉賄選案時表示，現在全案進入司法調查，對於相關部分不發表意見，她不了解發生過程，就交由檢察官調查。

謝衣鳯說，對於家人部分，她一定會給予關心，尤其是父母，現在最主要是安慰家人及讓支持者放心，所有事情交由司法調查，希望能還他們清白，讓他們安全回家。