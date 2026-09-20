彰化豚肉節民眾大排長龍吃美食 26日羊肉節也可免費嘗

彰化縣是全國第三大養豬縣市，縣政府今在大村鄉產銷中心前廣場舉辦「2026彰化畜產嘉年華」系列活動第三場「彰化豚肉節」，招待品嘗爌肉飯等豬肉餐點，即使天氣高溫炎熱，民眾仍熱情排隊只為吃到「彰化健康豬」。

縣長王惠美主持彰化豚肉節開幕式，並指出彰化縣養豬規模全國第三大，目前551戶養豬戶飼養約77萬2千頭毛豬，縣政府自創「彰化健康豬」品牌，有三大堅持為堅持不使用瘦肉精、堅持無藥物殘留、堅持屠宰安全與來源合法，縣內168場養豬場加入「彰化健康豬」，飼養頭數48萬頭，占全縣62%。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝說，感謝縣長王惠美帶領縣政府團隊推廣彰化畜產，「彰化健康豬」這品牌就是彰化農民的官方品質認證，得以全心全意生產安全健康的豬肉，讓消費者都能買得安心、吃得放心。

彰化豚肉節舉辦「彰化健康豬」、永續畜牧循環成果展、食農教育DIY體驗，及簡單易辨識的在地農特產品趣味闖關遊戲，主辦單位準備爌肉飯等豚肉料理與香腸、貢丸，限量千份，烘熱秋陽下民眾戴帽、撐傘就是要品嘗彰化健康豬的餐點，另有鰻魚壽司DIY、彰化健康豬產品優惠價，民眾相當捧場。

農業處表示，「2026彰化畜產嘉年華」周周精彩，壓軸盛會「彰化羊肉節」本（9）月26日在溪湖糖廠舉辦，安排咩咩循環探索所、羊肉料理品嘗」。