在地搶救加上所有權人配合 彰化鹿港日茂行重展風華

彰化縣鹿港鎮清代商業龍頭「日茂行」，歷經近30年規畫修復，今配合2026彰化古蹟日「蹟動彰化・發現奇蹟」系列活動，縣政府和文化局舉行修復工程竣工典禮，並舉辦第一檔展覽「纏繞畫師生展」，落實文化資產活化利用。

鹿港鎮是縣長王惠美的家鄉，王惠美「回家」顯得自在，在典禮致詞表示，日茂行民國89年被登錄為縣定古蹟，縣政府積極向文化資產局爭取補助，民國111年獲中央核定4600萬元，中央補助3220萬元（70%），縣政府得到縣議會支持並通過1150萬元（25%）預算，日茂行所有權人自籌230萬元（5%），開始動工整修。

王惠美說，施工過程中發現房屋電線等設施需要調整，縣政府追加380萬元，提高文化資產的安全係數，歷經兩年多的溝通才克服困難，修繕工程完工，未來保留部分空間供所有權人作為私人住宅使用，其餘空間規劃作為藝文展覽空間及咖啡廳，期待多元使用活化古蹟生命力並延續文化價值。

日茂行所有權人代表林駿勳說，他要和大家分享三點，第一是非常感謝文化資產局、縣長王惠美、縣政府團隊，及一路以來曾協助的所有人，更要感謝施工期間在地鄉親的包容與諒解，第二是日茂行首展由林玉雪帶領3名得意門生舉辦「纏繞畫師生展」，第三日茂行是經典閩式建築，歡迎全國對閩式建築與鹿港傳統文化有興趣的朋友都來參觀。

乾隆30年（1765年）林振嵩自泉州來台經商，到鹿港鎮創建日茂行，不僅是當時最重要商業社團「泉郊」據點，也是鹿港八郊之首及極具規模的船頭行，台灣發展史與文化均占有重要地位。縣政舉辦鹿港日茂行暨老街寫生比賽、航行鹿港老街實境解謎闖關活動、鹿港飛帆趣味競賽以響應全國古蹟日，2026彰化古蹟日「蹟動彰化・發現奇蹟」還包含文資輕旅行、彰邑文史講堂以及鹿港傳藝教育基地體驗課程等系列活動。

彰化縣定古蹟鹿港日茂行整修完成。記者簡慧珍／攝影