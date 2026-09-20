台灣欒樹美景醉人 東螺溪綠色隧道花期到十月

彰化縣第一個由民間自辦的東螺溪戀戀欒樹節邁入十周年，今壓軸活動登場，吸引數以千計民眾攜老扶幼，在隨風飄落的台灣欒樹黃金花雨中逛市集、親子共做瓶裝植栽、摀耳朵觀看拉響糖鐵火車汽笛，度過悠閒假日。

湖埔社區大學、社團法人彰化縣就業能力教育協會籌款舉辦戀戀欒樹節，今年慶祝十周年，一連舉辦3天活動，經過第一天「東螺溪到八堡圳」水圳走讀、第二天「水、圳、生活」全國水圳論壇，今進入活動高峰「2026東螺溪戀戀欒樹節－欒樹花開 Fun肆玩」，到場民眾參加千人躺街公共藝術、500支水槍親子大戰，玩得不亦樂乎。

第四河川分署治理東螺溪，今年與湖埔社大繪畫相關班級學員合作完成「百人共創濁水溪流域藝術牆」，用圖畫說明虎尾溪、濁水溪、東螺溪（舊濁水溪）之間關係，另湖埔社大布置十年時光廊道讓民眾比較戀戀欒樹節的今昔與成長，為「東螺十載・咱的精彩」作出最美好詮釋。

活動重頭戲是摸彩，3部65吋液晶電視、多輛自行車、溪湖肉品市場禮盒都被幸運兒開心地帶走。年年參加戀戀欒樹節的楊姓老師表示，這個活動打響溪湖鎮東螺溪台灣欒樹綠色隧道的名氣，也提倡溪湖羊葡（羊肉爐、巨峰葡萄）小鎮輕旅行，為在地社團運用在地特色促進微型經濟發展樹立成功典範。

「不知不覺10年。」湖埔社大執行長林淑玲說，除了新冠疫情最嚴重時宣傳民眾自行欣賞，其餘舉辦1至2天活動，喚起民眾重視河川與居住環境的密切關係，值得欣慰的獲中央政府、立法委員謝衣鳯、縣長王惠美重視，東螺溪水質大幅改善，民眾不會在畜牧廢水氣味中觀賞台灣欒樹開花。

東螺溪綠色隧道的台灣欒樹開花約九成，彰化縣環境教育講師謝文猷指出，黃金花穗的花期還有7天，接下來是黃花轉粉紅色再轉褐紅色長成槊果，觀賞期至10月，假日民眾可到綠色隧道觀賞。

「2026東螺溪戀戀欒樹節－欒樹花開 Fun肆玩」展現台灣欒樹綠色隧道的美麗。記者簡慧珍／攝影、