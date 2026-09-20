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日月潭國際萬人泳渡實名制雙晶片管制 38國逾2萬泳士齊聚挑戰

中央社／ 南投20日電

日月潭國際萬人泳渡今天登場，吸引來自美國及日本等38國、2萬1700人挑戰，南投縣政府除建構陸海空防護網，更導入實名制雙晶片管制，即時掌握泳士位置，提升活動安全。

第44屆日月潭國際萬人泳渡，以「觀光首都、宜居城市、泳出健康、安全第一」為主題，吸引來自美國、日本、德國、澳洲、法國、英國、紐西蘭、加拿大等38國泳士參與，其中有400餘名身心障礙者共襄盛舉。

南投縣長許淑華一早在水社碼頭施放1萬尾曲腰魚苗，以實際行動宣示維護自然生態，隨後於朝霧碼頭進行開幕及鳴笛儀式，為下水挑戰泳士加油。

許淑華表示，萬人泳渡每年吸引大批人潮，為讓活動更安全，今年特別設計實名制雙晶片，泳士可戴在手腕及掛於浮標板上，如須尋找時能更快掌握位置，過去僅發獎狀，今年增加獎牌，希望鼓勵更多泳者；這次可惜未能見到前總統馬英九出席，但有76歲日本長者參加游泳，令人感動。

首名上岸泳士是來自西班牙43歲趙偉信，以56分27秒抵達伊達邵碼頭，他說，首次參加泳渡，過程感覺很舒服，日月潭很美，有機會還會再來；來自台北的身障泳士張維捷，以蝶式完成最後衝刺，參加泳渡多年的他說：「別人能做的，我們一樣做得到」。

日月潭 萬人泳渡 晶片

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