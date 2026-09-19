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王彩樺員林藤山步道「保庇保庇」 協助彰化交通安全月宣導

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，邀請藝人王彩樺（右3）擔任交通安全大使，將交通安全知識融入輕鬆歡樂的活動中。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，邀請藝人王彩樺（右3）擔任交通安全大使，將交通安全知識融入輕鬆歡樂的活動中。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，邀請藝人王彩樺擔任交通安全大使，將交通安全知識融入輕鬆歡樂的活動中，吸引許多民眾跟她「保庇保庇」。縣府新聞處長李俊德代表王惠美縣長到場與鄉親同樂，呼籲大家出門無論騎車、開車或步行，都多一分小心與尊重，才能保庇平安。

李俊德說，彰化縣政府這幾年在交通工程規劃與改善方面獲得很好成效，交通事故逐年降低，今年A1（24小時內死亡）的事故降低了18%，這是一個不簡單的任務，但是交通安全不只是口號，應該去身體力行。

李俊德提醒，經調查這幾年的交通事故，以機車事故為最多，其中又以高齡者最多，這也是交通安全宣導的重點，所以今年宣導口號是「騎車毋通趕，停讓保平安」，希望能夠深植大家內心，大家行車上路都能夠多一分的小心，多一分的禮讓。

員林市代理市長賴致富表示，交通安全月來員林藤山步道辦宣導活動，交通規則大家都知道，但最重要的是駕駛自己和警方的取締，現在大家比較擔心害怕的科技執法與檢舉達人，希望透過此一透過寓教於樂方式，把交通安全的知識帶回去，把荷包省下來，最重要的是平平安安的回家，是我們每天的期待。再次感謝王縣長縣府團隊這幾年來對員林市交通改善的用心。

縣府指出，在大家努力下，彰化交通事故已有改善。今年1至6月交通事故30日死亡人數，較去年同期減少6人（下降6%）；其中機車騎士死亡人數減少13人（下降19%），高齡者死亡人數也減少4人（下降8%），雖然事故呈現下降趨勢，但「安全沒有終點」，縣府會持續改善道路環境，也需要鄉親一起配合。

縣府呼籲，響應交通安全月，交通安全要從每天的日常行動做起：騎車開車保持專注與安全距離、行經路口減速停讓，行人也應遵守號誌與留意來車，讓彰化的每一條路都更安心、每一位鄉親都能平安回家。

彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，透過寓教於樂的節目，將交通安全觀念深植人心。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，透過寓教於樂的節目，將交通安全觀念深植人心。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，吸引許多民眾參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，吸引許多民眾參與。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，邀請藝人王彩樺（右1）擔任交通安全大使，將交通安全知識融入輕鬆歡樂的活動中。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在員林市藤山步道入口舉辦「交通安全月快閃活動」，邀請藝人王彩樺（右1）擔任交通安全大使，將交通安全知識融入輕鬆歡樂的活動中。記者劉明岩／攝影

王彩樺 彰化 員林

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