有到桃機！台中水湳轉運中心30日起 9條國道客運進駐停車限時優惠

台中市政府斥資46億元興建的水湳轉運中心是全國首座推動銜接國道客運專用匝道的轉運中心。台中市交通局說，9月30日起，國光客運、統聯客運及台中客運等業者的國道客運進駐，首波9條行經中清路的國道客運路線停靠，包括往台北、新竹甚至往桃園機場，提供民眾轉乘。

交通局長葉昭甫指出，水湳轉運中心8月5日啟用，採分階段進駐原則，隔天9條市區公車路線率先進駐，原本散落在水湳經貿園區各處的公車路線及站點匯集於此處就近轉乘，讓民眾優先體驗舒適的轉乘候車環境，也讓公車駕駛長擁有更完善的休息空間，提升整體營運品質。

葉昭甫表示，交通局持續與公路局所屬監理所及國道客運業者研商，業者進駐意願踴躍，9月30日起，國光客運、統聯客運及台中客運等業者共9條路線進駐。屆時民眾可搭乘市區公車至轉運中心轉乘國道客運前往外縣市，返程也可搭乘國道客運至轉運中心轉乘市區公車返家。

葉昭甫說明，水湳轉運中心啟用營運，先行開放地下停車場供民眾使用，營運廠商也積極辦理商業及服務機能招商，目前已完成自動販賣機、候車座椅等設施增設，預計於9月底前完成臨時售票空間設置，另正洽談相關企業進駐，規畫導入智能置物櫃等設施。

葉昭甫指出，未來將持續掌握旅客搭乘情形、公車運量及周邊道路交通狀況，滾動檢討公車路線配置及停靠動線，評估更多路線進駐轉運中心，完善且永續的城市交通網絡。水湳轉運中心停車優惠方案，即日起至今年12月5日，停車費享8折優惠，西屯區港尾里里民另可再享95折回饋。