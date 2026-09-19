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8年增1.4萬家！台中批發零售業成長冠六都 超商、寵物業成長也六都第1

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中人口近287萬，居全國第二大城。圖／台中市政府提供
台中人口近287萬，居全國第二大城。圖／台中市政府提供

台中人口近287萬，居全國第二大城，財政部最新統計，台中市批發及零售業8年增逾1.4萬家，新增家數占六都第一，營業額大幅攀升至1.88兆元；其中超商家數8年增552家，新增家數六都第一，寵物相關業者8年增342家，家數及營業額成長雙居六都第一。

財政部統計，台中市批發及零售業家數從2018年的8萬5852家，一舉突破至去年的9萬9984家，8年來大增1萬4132家，新增家數高居六都之冠，更是連續8年保持穩定成長。整體營業額也從1.48兆元大幅攀升至1.88兆元，8年勁揚約4000億元，成長幅度高達27%，展現驚人的消費市場實力。

台中市經發局長張峯源說明，批發及零售業家數與營業額，是觀察城市商業活力的重要指標。市長盧秀燕市長上任後持續以「拚經濟」為核心，打造宜居、宜業的城市環境，今年連8年獲中國時報評為全國唯一「無可取代的幸福城市」；另獲「2026亞太暨台灣永續行動獎」宜居永續城市獎「Excellent City」。

經發局指出，市府持續推動台中國際會展中心、綠美圖、捷運綠線通車，捷運藍線動工、打通市政路等重大公共建設，並透過社會住宅、長照服務、托育等福利政策，強化台中「幸福感」與宜居品質，帶動人口、消費與商機持續匯聚。

經發局說明，台中超商家數從2018年1465家增加至去年的2017家，8年增552家，新增家數六都第一；寵物相關業者由645家增加至987家，8年增342家、成長53%，營業額也從34.5億元攀升至75.6億元，增逾41億元、成長119%，家數及營業額成長率雙居六都第一，反映台中人口紅利帶動消費、吸引投資、擴大商業服務的城市正向經濟循環。

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