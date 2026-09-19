客運司機「未停讓」 新加坡阿嬤遊台遭輾斃

六十七歲新加坡籍婦人來台旅遊，十六日在台中市西區民生路、自由路口過馬路時，遭右轉的國光客運撞倒並輾過，當場失去呼吸心跳，中國醫藥大學附設醫院搶救兩天，昨天清晨傷重不治。警方依過失致死罪嫌函送龔姓司機偵辦，監理單位查核也認定駕駛未落實路口停讓及指差確認。

警方調查，這名婦人與親友近十人來台旅遊，十六日中午行經台中市民生路，準備通過自由路口時，其他親友走在前方，婦人落在隊伍最後。此時龔姓司機駕駛國光客運右轉，撞倒婦人後輾過，婦人倒臥車輪旁，地面滿是血跡。

消防人員趕抵時，婦人已無呼吸心跳，緊急中國醫藥大學附設醫院搶救。院方表示，婦人住院期間由醫療團隊持續全力救治，但因傷勢嚴重，昨天上午仍宣告不治。

龔姓司機表示，當時看到一群人過馬路，他已放慢速度並停等兩次，確認沒有人後才起步，車頭通過斑馬線後才聽到周遭尖叫，發現撞到人便立即停車。他認為婦人可能急著趕上其他親友，強調並非故意撞人。

警方調閱監視器發現，客運緩慢右轉過程中撞到婦人，相關影像將作為後續釐清肇事責任的重要依據。警方昨天報請台中地檢署相驗，並通知死者家屬及龔姓司機製作筆錄，依過失致死罪嫌函送偵辦，排除酒駕、毒駕，檢方諭令司機以五萬元交保。

台北區監理所派員查核國光客運後認定，駕駛未落實路口停讓及指差確認，客運公司對駕駛管理也有未盡責之處，將依公路法裁罰九千元至九萬元。

台中市政府表示高度關心，已由西區區長王瑞嘉代表市府慰問家屬，並協助後續治喪；家屬若使用公立殯葬設施，包括遺體冷藏、禮廳、火化及骨灰暫厝等費用，均可免費。