聽新聞
0:00 / 0:00

客運司機「未停讓」 新加坡阿嬤遊台遭輾斃

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱陳敬丰孟嘉美／連線報導
67歲新加坡籍婦人9月16日與家人台中旅遊途中，遭國光客運撞輾，經送醫搶救後宣告不治死亡。中市府表示，已遣員慰問，全力協助治喪。聯合報系資料照
67歲新加坡籍婦人9月16日與家人台中旅遊途中，遭國光客運撞輾，經送醫搶救後宣告不治死亡。中市府表示，已遣員慰問，全力協助治喪。聯合報系資料照

六十七歲新加坡籍婦人來台旅遊，十六日在台中市西區民生路、自由路口過馬路時，遭右轉的國光客運撞倒並輾過，當場失去呼吸心跳，中國醫藥大學附設醫院搶救兩天，昨天清晨傷重不治。警方依過失致死罪嫌函送龔姓司機偵辦，監理單位查核也認定駕駛未落實路口停讓及指差確認。

警方調查，這名婦人與親友近十人來台旅遊，十六日中午行經台中市民生路，準備通過自由路口時，其他親友走在前方，婦人落在隊伍最後。此時龔姓司機駕駛國光客運右轉，撞倒婦人後輾過，婦人倒臥車輪旁，地面滿是血跡。

消防人員趕抵時，婦人已無呼吸心跳，緊急中國醫藥大學附設醫院搶救。院方表示，婦人住院期間由醫療團隊持續全力救治，但因傷勢嚴重，昨天上午仍宣告不治。

龔姓司機表示，當時看到一群人過馬路，他已放慢速度並停等兩次，確認沒有人後才起步，車頭通過斑馬線後才聽到周遭尖叫，發現撞到人便立即停車。他認為婦人可能急著趕上其他親友，強調並非故意撞人。

警方調閱監視器發現，客運緩慢右轉過程中撞到婦人，相關影像將作為後續釐清肇事責任的重要依據。警方昨天報請台中地檢署相驗，並通知死者家屬及龔姓司機製作筆錄，依過失致死罪嫌函送偵辦，排除酒駕、毒駕，檢方諭令司機以五萬元交保。

台北區監理所派員查核國光客運後認定，駕駛未落實路口停讓及指差確認，客運公司對駕駛管理也有未盡責之處，將依公路法裁罰九千元至九萬元。

台中市政府表示高度關心，已由西區區長王瑞嘉代表市府慰問家屬，並協助後續治喪；家屬若使用公立殯葬設施，包括遺體冷藏、禮廳、火化及骨灰暫厝等費用，均可免費。

司機 阿嬤 國光客運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國光客運「停等才起步」輾斃新加坡阿嬤 司機涉過失致死函送

新加坡阿嬤台中旅遊過馬路遭國光客運撞輾成重傷 今晨不治

台61線西濱快速道嚴重車禍…聯結車和休旅車、重機碰撞 1人OHCA送醫不治

疑路況不熟！女駕駛租賃車欲左轉台61線 直撞T字路口護欄受傷送醫

相關新聞

建設支票 何欣純聚焦屯區 江啟臣走訪山城

台中市長參選人昨天分赴屯區、山城拚選戰，民進黨參選人何欣純提出「五加一」屯區政見，從捷運、公路、產業智慧、生活機能、青年創意到文化觀光全面布局；江啟臣則走訪東勢舊街市場，重申交通、農業及客家文化政策，強調多年為山城爭取建設。

開議前 檢搶先收傘收押彰縣議長謝典霖

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑辦理餐會涉賄選，彰化地院前晚裁定謝典霖、父親謝新隆羈押禁見，母親鄭汝芬一百萬元交保。法院認定謝典霖身為議長，對共犯及證人具有高度影響力，在犯罪支配上居於上位，有勾串之虞；謝新隆也有影響共犯、證人之虞，因此均裁定羈押禁見。

客運司機「未停讓」 新加坡阿嬤遊台遭輾斃

六十七歲新加坡籍婦人來台旅遊，十六日在台中市西區民生路、自由路口過馬路時，遭右轉的國光客運撞倒並輾過，當場失去呼吸心跳，中國醫藥大學附設醫院搶救兩天，昨天清晨傷重不治。警方依過失致死罪嫌函送龔姓司機偵辦，監理單位查核也認定駕駛未落實路口停讓及指差確認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。