快訊

美股四巫日來襲 台指期夜盤上沖下洗

川習會未上場先開戰？傳陸方獅子大開口提1要求 白宮氣炸

獨／只等到麵包…高雄飛澳門班機遭鳥襲 129名旅客下午等到天黑還沒飛

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線地下街、市政路延伸工程 議員催市府盯緊西屯交通建設

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧市府即將卸任，台中市議員黃馨慧催市府盯緊西屯5大交通建設。圖／黃馨慧提供
盧市府即將卸任，台中市議員黃馨慧催市府盯緊西屯5大交通建設。圖／黃馨慧提供

台中市議會今進行總質詢，市議員黃馨慧鎖定西屯區多項指標性重大建設強勢質詢，要求市府團隊將各項工程全面納入列管並落實追蹤，務必確保「如質如期」完工，達成市政無縫接軌，為西屯居民打造更完善的宜居生活圈。

黃馨慧針對西屯區5大重點建設逐一盤點最新進度。12公里「水綠珠鍊」環狀人行道，以秋紅谷為起點，串聯惠來溪、潮洋溪、逢甲商圈、中央公園及台中心會展中心，並向南延伸至黎新公園。全線涵蓋公園、商圈與學校，期許市府串聯水岸綠廊、人行與自行車路網，建構生態與休憩兼具的水綠生活網絡。

市政路延伸二期工程第2標，安和路至環中路三段全長1200公尺、總經費高達52億餘元，目前整體施工進度已突破 64.73%，完工後將有效紓解台灣大道與台中工業區的龐大車流。

漢翔路打通與福林路延伸。漢翔路第1標已全數取得用地，瓦瑤橋拓寬改建於今年9月初完成管線遷移並開工施作橋梁主體，預計2027年4月完成發包、2029年底全線拓建完成；福林路延伸案則已編列2155萬元規畫設計費，預計明年2月底完成細部設計。

福順路打通案，用地已順利完成協議價購取得，預計於2027年3月如期完工通車，將大幅提升在地鄰里巷弄間的串聯便利性。

捷運藍線地下廊道，設計費用預估約9928萬餘元，預計將於今年年底前完成設計，確保捷運主體工程能與周邊地下經濟及人行動線完美銜接。

黃馨慧強調，重大建設是城市發展的基石，市府必須緊盯每項工程進度與品質，讓西屯的交通與生活環境加速升級。

中捷 藍線 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南鐵路地下化增林森站 舊榮家原址「停28、機35」開發藍圖曝

完成校園整體規畫最後一塊拼圖 竹蓮國小校園景觀大改造完工

中捷藍線申請款40億沒來…盧秀燕批中央開芭樂票「中部人心裡有數」

淡水公七公園南側新闢公園進度達八成 打造全齡休憩綠地

相關新聞

王惠美臨去秋波！ 彰化縣政府發布財政、工務及計畫處長人事異動

彰化縣長王惠美任期只剩約三個月，縣府今天發布3名一級主管人事異動，包括縣府財政處長劉坤松、工務處長許俊宏、計畫處長施敏華調任參議，財政處副處長蕭源廷升任財政處長，工務處副處長陳銘男升任工務處長，縣府參議陳金哲接任計畫處長。

中捷藍線地下街、市政路延伸工程 議員催市府盯緊西屯交通建設

台中市議會今進行總質詢，市議員黃馨慧鎖定西屯區多項指標性重大建設強勢質詢，要求市府團隊將各項工程全面納入列管並落實追蹤，務必確保「如質如期」完工，達成市政無縫接軌，為西屯居民打造更完善的宜居生活圈。

從政半世紀最後一問 台中最資深議員張瀞分「放不下的仍是豐原」

台中市議會定期大會進行市政總質詢，市議員張瀞分回顧近50年從政歲月，從豐原市民代表、台中縣議員、豐原區長、豐原市長到台中市議員，一路走過民意代表與行政首長不同角色。她說，無論當民代或當官，都應把人民擺第一，「當家如果不為民作主，不如回家種番薯！」她也感謝一路共同打拚，讓豐原完成許多建設。

議員關切水湳建設 盧秀燕宣布超巨蛋下月簽約…台中公托再增16處

台中市議員張廖乃綸今在市議會總質詢，聚焦西屯水湳經貿園區建設、超巨蛋、轉運中心、公托、社宅及敬老愛心卡等議題，要求市府加速重大建設、持續擴充托育資源，並改善敬老卡叫車不易問題；市長盧秀燕表示，超巨蛋預計下月中旬簽約，公托未來還可再增16處。

台中與美國奧克蘭郡締結姊妹市 將強化經濟產業合作

台中市與美國密西根州奧克蘭郡今天簽署成為姊妹市，由密西根州長魏美桂（Gretchen Esther Whitmer）見證，台中市長盧秀燕與奧克蘭郡長庫爾特（David Coulter）簽字，未來將在經濟產業、文化、教育、交通等面向全方位交流。

彰化市5調解委員獲行政院長獎 陳大錡全國第一、賴啟榮第三

彰化市調解委員會的調解績效，連續多年榮獲彰化縣政府考評為全縣第一名，其中陳大錡、賴啟榮、謝清森、林銘忠、游寬棟等5位調解委員，更獲去年度全國獨任調解案件「行政院長獎」殊榮，陳大錡與賴啟榮更分別勇奪全國第一與第三名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。