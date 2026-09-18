中捷藍線地下街、市政路延伸工程 議員催市府盯緊西屯交通建設

台中市議會今進行總質詢，市議員黃馨慧鎖定西屯區多項指標性重大建設強勢質詢，要求市府團隊將各項工程全面納入列管並落實追蹤，務必確保「如質如期」完工，達成市政無縫接軌，為西屯居民打造更完善的宜居生活圈。

黃馨慧針對西屯區5大重點建設逐一盤點最新進度。12公里「水綠珠鍊」環狀人行道，以秋紅谷為起點，串聯惠來溪、潮洋溪、逢甲商圈、中央公園及台中心會展中心，並向南延伸至黎新公園。全線涵蓋公園、商圈與學校，期許市府串聯水岸綠廊、人行與自行車路網，建構生態與休憩兼具的水綠生活網絡。

市政路延伸二期工程第2標，安和路至環中路三段全長1200公尺、總經費高達52億餘元，目前整體施工進度已突破 64.73%，完工後將有效紓解台灣大道與台中工業區的龐大車流。

漢翔路打通與福林路延伸。漢翔路第1標已全數取得用地，瓦瑤橋拓寬改建於今年9月初完成管線遷移並開工施作橋梁主體，預計2027年4月完成發包、2029年底全線拓建完成；福林路延伸案則已編列2155萬元規畫設計費，預計明年2月底完成細部設計。

福順路打通案，用地已順利完成協議價購取得，預計於2027年3月如期完工通車，將大幅提升在地鄰里巷弄間的串聯便利性。

捷運藍線地下廊道，設計費用預估約9928萬餘元，預計將於今年年底前完成設計，確保捷運主體工程能與周邊地下經濟及人行動線完美銜接。

黃馨慧強調，重大建設是城市發展的基石，市府必須緊盯每項工程進度與品質，讓西屯的交通與生活環境加速升級。