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AI助攻傳產突圍 台中市府助特登工廠從老師傅經驗走向智慧製造
台中市經發局為協助特登傳統產業突破AI轉型瓶頸，今攜手逢甲大學舉辦「從精實到智能：運用AI驅動數位轉型與獲利」AI應用交流會，吸引逾98名產官學研代表及企業先進參與，透過實際案例讓企業看見AI如何從課堂走進產線，協助傳統產業提升效率、降低成本。
經發局說明，台中許多特登工廠長期仰賴老師傅經驗及現場人力，普遍面臨缺工、人才斷層、經驗傳承不易及數位人才不足等問題，企業即使知道AI是未來趨勢，不知道如何開始；市府2023年起推動「企業先進智造學院」及「企業AI應用學院」，協助企業逐步建立AI與數位工具的應用能力，4年來累計吸引逾9000人次報名。
經發局副局長林敏棋說，傳產轉型最大的挑戰，是人力有限、經驗分散，以及不知道AI應該從哪裡開始導入。因此，企業導入AI不一定要投入大量資金或一次完成整廠智慧化，而是可從每天營運痛點切入，例如報價、排程、生產管理、設備維護、數據分析及經驗傳承等，逐步導入適合的數位工具，讓AI解決問題。
今天的交流會邀請特登工廠華勝自動化、東星機械及巨彰公司等3家企業分享實際轉型成果。企業導入AI與數位工具後，報價作業由20分鐘縮短至3分鐘內、非預期停機時間降低30%、刀具耗損成本減少15%、機台電費降低10%至15%；另有企業運用課程所學強化商業談判策略，帶動客戶下單量增加20%。活動另邀請久勝創新管理顧問總經理詹長霖，分享「AI數位轉型創新領導力」。
經發局說明，AI與數位工具可以協助企業整理、分析及運用既有資料，逐步降低企業對單一人員經驗的依賴，同時提升管理效率，讓傳統產業將經驗轉化為企業的數位資產；市府持續陪伴特定工廠及傳統產業完成合法化，並同步推動智慧轉型，讓AI成為傳統產業升級與拓展市場的新動能。
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