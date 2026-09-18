從政半世紀最後一問 台中最資深議員張瀞分「放不下的仍是豐原」

台中市議會定期大會進行市政總質詢，市議員張瀞分回顧近50年從政歲月，從豐原市民代表、台中縣議員、豐原區長、豐原市長到台中市議員，一路走過民意代表與行政首長不同角色。她說，無論當民代或當官，都應把人民擺第一，「當家如果不為民作主，不如回家種番薯！」她也感謝一路共同打拚，讓豐原完成許多建設。

市長盧秀燕感謝張瀞分近半個世紀對台中的付出，表示她長期爭取豐富專案、東豐快速道路、汙水處理廠及社會住宅等建設，也積極協調地方事務，「如同豐原的媽祖婆」。盧秀燕更稱她是政治人物典範，希望張瀞分退而不休，繼續為市府提供建言。

張瀞分表示，豐富專案是她擔任豐原區長時提出，經胡志強任市長時啟動規劃，時任立委江啟臣也協助向中央爭取土地及保甲廠遷移；專案一度停擺，直到盧秀燕上任後重新啟動，如今豐原國民暨兒童運動中心已營運，亞大豐富健康產業園區也將完工。

談到東豐快速道路，張瀞分回憶921大地震時山城道路受創，救援嚴重受阻，因而認為東豐快是「山城的生命救援線」。她說，工程歷經停工、經費增加及斷橋等波折，如今最後一標「石岡至金星九房段」已於9月開工，東勢至石岡段預計今年底通車。盧秀燕也感謝她多年奔走協調，認為她應寫入東豐快的歷史。

張瀞分並要求市府加速觀音山殯葬園區整體規劃、軟埤仔溪上游整治及豐原污水下水道接管。她指出，觀音山納骨堂老舊、道路狹窄，每逢清明易塞；軟埤仔溪下游雖已改善，上游北湳、翁明兩里仍有未治理河段，周邊住宅密集，防洪安全不容忽視。

她最後肯定大安媽祖園區媽祖雕像完成，園區歷經3任市長終於完工，盼市府持續經營，帶動海線觀光。盧秀燕表示，園區過去人潮冷清，如今假日觀光人潮增加，媽祖雕像也成為網路話題，將成為振興海線經濟的重要力量。