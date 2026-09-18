議員關切水湳建設 盧秀燕宣布超巨蛋下月簽約…台中公托再增16處

台中市議員張廖乃綸今在市議會總質詢，聚焦西屯水湳經貿園區建設、超巨蛋、轉運中心、公托、社宅及敬老愛心卡等議題，要求市府加速重大建設、持續擴充托育資源，並改善敬老卡叫車不易問題；市長盧秀燕表示，超巨蛋預計下月中旬簽約，公托未來還可再增16處。

張廖乃綸指出，水湳經貿園區已有中央公園、國際會展中心、台中綠美圖、轉運中心及中央球場等建設，超巨蛋總投資規模達600億元，盼市府整合運動賽事、展演、商業及旅宿觀光，帶動西屯新經濟。

市長盧秀燕表示，超巨蛋預計下月中旬簽約，未來將結合體育、演藝、飯店、百貨及文化教育等功能，預估一年多完成規畫、3年完成興建。

針對水湳轉運中心，張廖乃綸要求增加國道及市區客運、加速招商，並盼中央儘速核定銜接國道1號匝道工程。交通局表示，國道客運預計9月底進駐，市區公車、停車及商業服務也將陸續擴增，匝道可行性評估則正依中央意見修正。

公托方面，台中已完成60處布建、開辦55處公托中心，張廖乃綸要求持續增加服務量能。盧秀燕表示，市府盤點後預估未來還可再增16處公托。她也關切公幼延長照顧及教保員午餐補貼，市府將持續研議。

社宅部分，張廖乃綸要求市府反映中央政策草案變動。盧秀燕表示，台中原訂1萬戶社宅目標已達標，政策應持續落實；市府也將與其他縣市共同爭取中央修正方案。

敬老愛心卡方面，目前有效發卡數逾54萬張，10月起搭計程車補助每趟由85元提高至100元，但長輩仍反映叫車不易。交通局表示，將增加合作車輛、提升媒合率，並研議整合叫車平台。