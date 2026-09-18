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台中與美國奧克蘭郡締結姊妹市 將強化經濟產業合作

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市與美國密西根州奧克蘭郡簽署成為姊妹市。左起奧克蘭郡長庫爾特（David Coulter）、密西根州長魏美桂（Gretchen Esther Whitmer）、台中市長盧秀燕。記者陳敬丰／攝影
台中市與美國密西根州奧克蘭郡簽署成為姊妹市。左起奧克蘭郡長庫爾特（David Coulter）、密西根州長魏美桂（Gretchen Esther Whitmer）、台中市長盧秀燕。記者陳敬丰／攝影

台中市與美國密西根州奧克蘭郡今天簽署成為姊妹市，由密西根州長魏美桂（Gretchen Esther Whitmer）見證，台中市長盧秀燕與奧克蘭郡長庫爾特（David Coulter）簽字，未來將在經濟產業、文化、教育、交通等面向全方位交流。

盧秀燕致詞表示，台中市與奧克蘭郡有幾個相似的地方，首先是居民非常友善，其次則是產業面的雷同，2座城市現在都重視無人機產業的發展，彼此也可以互補，奧克蘭有強大的汽車產業，坐擁美國三大汽車工業研發中心，台中是晶片的重鎮，台積電、美光的生產研發都在台中。

盧秀燕表示，台中還有一項領先全世界的產業，就是珍珠奶茶，40年前台中有家茶飲店，無意中發明了珍奶的喝法，多年來風靡全球，今天她特別招待新的兄弟姐妹，也建議美國朋友可以和珍珠奶茶拍個照，之前不少外賓本身沒有特別喜歡珍奶，但拍照回去給孩子看，反而得到崇拜的眼神。

盧秀燕說，下周就是中秋節，是華人三大節慶之一，也是和家人團聚的日子，能夠在這樣的日子前夕簽署姊妹市，密西根州有1000萬人口、奧克蘭郡有150萬人口，等於台中多了百萬、千萬個兄弟姐妹，祝福台中、台灣、密西根和奧克蘭愈來愈好。

魏美桂表示，台中與奧克蘭位於地球的兩端，但有許多相似之處，都是製造業的樞紐，台中很多廠商在奧克蘭投資設廠，簽署為姊妹市再好不過；相信在這樣的友誼基礎下，雙方可以持續增進發展，也希望台灣未來更安全、安穩、經濟繁榮，與密西根州的關係更密切。

庫爾特說，奧克蘭郡是密西根州的經濟引擎，GDP占全州的22%，甚至比美國14個州還要高，在研發、工程與設計方面，在全美所有郡中排在前十，擁有將近3000家製造商，發明了QRCode的DENSO就將北美總部設在奧克蘭，希望今天不只是單純簽署姊妹市，未來可以真正在經濟方面攜手合作。

台中 美國 姊妹市

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