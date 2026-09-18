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王惠美臨去秋波！ 彰化縣政府發布財政、工務及計畫處長人事異動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美任期只剩約三個月，縣府今天發布工務、財政及計畫處等3位一級主管人事異動。聯合報系資料照
彰化縣長王惠美任期只剩約三個月，縣府今天發布工務、財政及計畫處等3位一級主管人事異動。聯合報系資料照

彰化縣王惠美任期只剩約三個月，縣府今天發布3名一級主管人事異動，包括縣府財政處長劉坤松、工務處長許俊宏、計畫處長施敏華調任參議，財政處副處長蕭源廷升任財政處長，工務處副處長陳銘男升任工務處長，縣府參議陳金哲接任計畫處長。

縣府表示，新任財政處長蕭源廷，國立彰化師範大學財務金融學系博士，曾任彰化縣稅捐稽徵處稅務員、地方稅務局股長、科長、副局長、縣府財政處副處長等職。

新任工務處長陳銘男，朝陽科技大學建築系學士，曾任彰化縣政府工務處、建設處技士、科長、建設處副處長、工務處副處長等職。

新任計畫處長陳金哲，國立中正大學政治學系博士，曾任臺灣省政府視導、國立暨南國際大學專員、國立中正大學秘書、彰化縣政府計畫處長、參議等職。

彰化縣 王惠美

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