王惠美臨去秋波！ 彰化縣政府發布財政、工務及計畫處長人事異動

台中捷運藍線原核定一六一五億元經費，後續十一座地下車站工程恐須增近千億元。市長盧秀燕昨質疑中央「今年申請四十二億，只給一億，其他四十億元在哪裡？」縣市補助落差大，「相信中部人心裡有數。」民進黨台中市長參選人何欣純回應，市民關心的是「什麼時候能看到實質工程、什麼時候能搭得到」，要求市府提出完整方案，不能一句「中央卡關」就帶過。

2026-09-18 00:00