聽新聞
0:00 / 0:00
王惠美臨去秋波！ 彰化縣政府發布財政、工務及計畫處長人事異動
彰化縣長王惠美任期只剩約三個月，縣府今天發布3名一級主管人事異動，包括縣府財政處長劉坤松、工務處長許俊宏、計畫處長施敏華調任參議，財政處副處長蕭源廷升任財政處長，工務處副處長陳銘男升任工務處長，縣府參議陳金哲接任計畫處長。
縣府表示，新任財政處長蕭源廷，國立彰化師範大學財務金融學系博士，曾任彰化縣稅捐稽徵處稅務員、地方稅務局股長、科長、副局長、縣府財政處副處長等職。
新任工務處長陳銘男，朝陽科技大學建築系學士，曾任彰化縣政府工務處、建設處技士、科長、建設處副處長、工務處副處長等職。
新任計畫處長陳金哲，國立中正大學政治學系博士，曾任臺灣省政府視導、國立暨南國際大學專員、國立中正大學秘書、彰化縣政府計畫處長、參議等職。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。