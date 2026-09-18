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彰化市5調解委員獲行政院長獎 陳大錡全國第一、賴啟榮第三

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市長林世賢（中）和彰化市調解委員會主席許正創（左）恭喜再度勇奪去年全國獨任調解案件的陳大錡（右）。圖／市公所提供
彰化市長林世賢（中）和彰化市調解委員會主席許正創（左）恭喜再度勇奪去年全國獨任調解案件的陳大錡（右）。圖／市公所提供

彰化市調解委員會的調解績效，連續多年榮獲彰化縣政府考評為全縣第一名，其中陳大錡、賴啟榮、謝清森、林銘忠、游寬棟等5位調解委員，更獲去年度全國獨任調解案件「行政院長獎」殊榮，陳大錡與賴啟榮更分別勇奪全國第一與第三名。

彰化市公所今天上午在彰化市富山日本料理表揚去年績優調解人員，除了陳大錡等五人外，也表揚榮獲獨任調解案件「市長獎」的蒲耀宗、高林秀祝、蔡秀華、蔡美香、黃麗芬、李麗華、林鎮隆、陳森霖、張慶富、陳柏睿、楊啟元、蘇松堅、謝清木等13位委員。

獲轉介調解案件「市長獎」的交通警察隊彰化分隊警員李紳瀚，以及榮獲協同調解案件「市長獎」的臺灣產險陳國益、黃煜凱、蔡志鴻；明台產險林友筌、陳建輝、趙自立；新光產險吳家朋、王建智、劉家榮；富邦產險施勝堂；新安東京產險黃恆嘉等。

彰化縣政府日前也表揚去年案件榮獲「縣長獎」績優調解委員表揚，彰化市計有許正創、林福松、張畯蓄、吳碧珠、鄭有為等5位委員獨任調解案件榮獲「縣長獎」。

彰化市長林世賢表示，調解是一項既具挑戰性，又意義非凡的工作。它不僅需要專業的法律知識，更需要敏銳的洞察力、耐心的溝通以及對公平正義的堅持，有許多案件透過調解委員的用心，讓很多訴訟案件在進入法院前，能和平解決，對國家、社會成本來說，是很好的事情，要特別肯定調解績優人員的付出與奉獻。

彰化市公所表揚去年度績優調解人員，並與市長林世賢（前排左3）合照。圖／市公所提供
彰化市公所表揚去年度績優調解人員，並與市長林世賢（前排左3）合照。圖／市公所提供

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