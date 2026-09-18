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2912萬元改善鹿港文開國小周邊道路 拓寬通學步道打造安全友善環境

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港文開國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」，今天上午舉行啟用典禮，除改善校園周邊人行道及道路環境外，還拓寬通學步道，打造安全、友善的通學空間。記者劉明岩／攝影
鹿港文開國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」，今天上午舉行啟用典禮，除改善校園周邊人行道及道路環境外，還拓寬通學步道，打造安全、友善的通學空間。記者劉明岩／攝影

總投入2912萬元經費的鹿港文開國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」，今天上午舉行啟用典禮，除改善校園周邊人行道及道路環境外，還拓寬通學步道、增設接送區並改善道路標線，打造安全、友善的通學空間。

彰化縣長王惠美表示，文開國小位在鹿港老街重要觀光區域，周邊人車往來頻繁，過去人行道老舊破損，且受樹木竄根及障礙物影響，部分路段寬度不足1公尺，甚至需行走車道。此次工程感謝國土署補助及縣府配合款，改善校園周邊交通環境。

工程改善人行道總長約0.52公里，文開國小主動退縮圍牆、釋出校園空間，將人行道拓寬至3至4公尺，並設置汽機車接送避車彎，讓人車動線更清楚；復興南路、文開路及成功路也重新刨鋪柏油、重劃標誌標線，兼顧學童通學及鹿港老街周邊行人需求。

國土署中區分署長陳俊雄表示，此案中央補助逾2446萬元，盼讓學生上下學更安全。近年國土署持續補助彰化縣229案，總經費達46.48億元，未來將持續與地方合作改善建設。

文開國小校長郭木村表示，工程歷經7個多月終於完成，除拓寬步道、劃設接送區，也增設入口意象及夜間照明。學校退縮圍牆，讓步道更寬敞，也融入鹿港在地元素，期盼提升師生、居民及遊客通行安全。

鹿港文開國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」，今天上午舉行啟用典禮，除改善校園周邊人行道及道路環境外，還拓寬通學步道，打造安全、友善的通學空間。記者劉明岩／攝影
鹿港文開國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」，今天上午舉行啟用典禮，除改善校園周邊人行道及道路環境外，還拓寬通學步道，打造安全、友善的通學空間。記者劉明岩／攝影

鹿港文開國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」，今天上午舉行啟用典禮，除改善校園周邊人行道及道路環境外，還拓寬通學步道，打造安全、友善的通學空間。記者劉明岩／攝影
鹿港文開國小「校園周邊暨行車安全道路改善工程」，今天上午舉行啟用典禮，除改善校園周邊人行道及道路環境外，還拓寬通學步道，打造安全、友善的通學空間。記者劉明岩／攝影

彰化縣 鹿港 人行道

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