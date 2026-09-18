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台中人口六都第二 朱暖英：重大建設經費竟要自籌

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員朱暖英指出，台中人均統籌分配六度第五，重大建設還要自籌，不公平。圖／朱暖英提供
台中市議員朱暖英指出，台中人均統籌分配六度第五，重大建設還要自籌，不公平。圖／朱暖英提供

116年度中央統籌分配款出爐，台中市獲配約824億元，以近287萬人口計算，人均約2萬8726元，在六都排名第五。市議員朱暖英昨天在市議會總質詢指出，台中人口已是六都第二，城市快速發展，卻在人均財源上相對落後，中央應正視台中的人口規模與建設需求，重大建設也不能讓地方獨自承擔。

朱暖英表示，六都人均統籌分配款以台北市約5萬1824元最高，桃園市約3萬1509元、高雄市約3萬619元、台南市約3萬15元，台中約2萬8726元、排名第五。台中人口甚至比台北多，但人均分配卻少逾2萬3000元，財源分配是否充分反映各城市實際需求，值得中央檢討。

朱暖英指出，台中有29個行政區，近年人口、產業及城市規模持續成長，捷運、道路、教育、托育、長照及社福等公共建設都需要大量經費，如今又正值重大建設密集推動期，若人均統籌分配款相對偏低，加上中央重大建設補助不足，勢必增加地方財政調度壓力。

市長盧秀燕表示，高雄人口比台中少約11萬人，前瞻計畫獲核定經費卻多出約1000億元，「如果台中也有這筆經費，綠美圖、會展中心、巨蛋及學校建設，就不必賣地、自籌財源。」她說，中央補助不足，市府仍一邊推動建設、一邊降低負債，人均負債已從約3萬6000元降至2萬7000元，減少近三分之一，「台中不是沒有建設，而是在資源不公平的情況下，辛苦調度財政。」

盧秀燕也感謝朱暖英為台中發聲，強調市府會持續爭取台中應有的資源。

朱暖英表示，尤其捷運藍線攸關台中交通發展，也是改善壅塞、提升公共運輸的重要建設，中央補助能否穩定到位，將直接影響地方財政調度，不能讓龐大的經費缺口最後都由台中市自行承擔。她說，統籌分配稅款及重大建設補助，最終影響的都是市民生活，台中人同樣繳稅，建設需求也應獲得公平對待；中央應正視台中近287萬人口及快速發展的城市需求，與地方共同承擔重大建設責任，「人均財源已經比別人少，重大建設經費更不能再少。」

台中 六都 人口

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