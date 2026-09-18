泳士還沒下水車潮先來！日月潭萬人泳渡2萬多人上陣 警方啟動分流

9月20日將登場的日月潭國際萬人泳渡，吸引2萬1700名泳士參加，日月潭周邊人車潮將大增。集集警分局提前部署交通疏導，將視車流採取彈性管制、分流，並加強主要道路及路口疏導，避免交通回堵影響泳客及當地居民。

日月潭國際萬人泳渡20日清晨從朝霧碼頭下水，橫渡日月潭後於伊達邵碼頭上岸，全程約3000公尺。今年共有38個國家及地區、451名國際泳士參加，另有197名身心障礙泳士，總計1796隊、2萬1700名泳士下水，龐大人流也將帶動周邊車流。

集集警分局表示，因應活動期間日月潭周邊道路可能出現大量車流，已提前部署交通疏導勤務，並配合南投縣政府實施主要道路交通管制，針對重要路口及主要道路加強疏導，維持車流順暢。

警方指出，活動期間將視現場車流狀況採取必要管制措施，引導車輛依序進出活動區域，避免違規停車、任意迴轉等行為影響交通；若周邊道路出現車流回堵，也將掌握即時路況，適時進行彈性調度及分流，降低交通壅塞對當地居民及用路人的影響。

萬人泳渡活動期間，日月潭周邊道路預期湧入大量車流，警方將視現場狀況採取彈性管制及分流措施。圖／集集警分局提供

警方提醒，萬人泳渡屬大型群聚活動，當天日月潭周邊人車勢必明顯增加，駕駛人行經相關道路應提前掌握交通管制資訊，並減速慢行、依序通行，隨時留意前方路況，避免因搶快或違規迴轉造成壅塞。

今年泳渡活動也首度採用「實名制雙晶片」管制措施，透過科技化管理掌握泳客下水、泳渡過程及完成上岸等環節。警方表示，除維護交通秩序，也將配合相關單位做好活動安全維護，讓泳客順利完成泳渡。