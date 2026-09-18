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中火燃氣操作許可 盧秀燕：收到燃煤拆除公文即核發
經濟部已核定台電台中電廠1、2號燃煤機組特種建築物許可拆除作業，台中市長盧秀燕今天表示，只要收到相關紙本公文，台中市政府說到做到，立即發出燃氣機組操作許可。
中市府都市發展局長李正偉說，都發局已先拿到相關電子公文，紙本截至中午還沒收到，市府須以正式公文為主再後續簽辦，至於燃氣許可由中市府環境保護局處理。
台灣電力股份有限公司向中市府申請燃氣機組操作許可，盧秀燕15日表示，堅持「增1拆1」，待收到中央同意拆除燃煤機組公文後，才發燃氣操作許可；此外，台電10月起展開拆除工作，預計28個月完成。
盧秀燕上午在台中市議會答詢表示，中央會透過紙本方式給中市府相關文件，市府一收到紙本文件，就立即同意發出燃氣機組操作許可，說到做到。
她說，台中是第一個與中央達成協議並成功，證明只要敢發聲、願守護民眾及改善空氣污染就可做到，她很希望市民選舉時檢驗當初誰在杯葛、誰護航扯後腿。
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