南投喊設共享單車多年 可望明年招商設站

南投縣推動共享自行車喊了多年，工務處長張弘岳昨日表示，今年底完成評估，明年啟動招商，並以南投市、草屯鎮及埔里鎮為優先推動區域，引進共享自行車與電動輔助自行車。若招商過程順利，最快可望於明年開始鋪設站點。

縣議員林儒暘指出，南投身為觀光大縣，每逢假日便湧入大量遊客，國道三號與國道六號經常壅塞。然而，搭乘台灣好行或其他大眾運輸工具抵達的旅客，若要前往市區或周邊景點，除了包車或搭乘計程車外別無選擇，共享自行車正能補足這項最後一哩路的交通缺口。

林儒暘補充，目前全台多個縣市已導入共享運具，如苗栗縣建置二一八站，彰化縣達二○二站，雲林縣則採用MOOVO系統。非六都縣市皆在擴建規模，南投不應僅停留在討論階段。他建議配合現正規畫的國民運動中心、新醫院、美術館、演藝廳及轉運站，一併納入學校與觀光景點，打造完善的接駁路網。

議員簡千翔提醒，共享單車與汽機車招商應分開辦理，避免單一項目延宕影響整體進度。先確保單車順利上路，再逐步擴充其他運具。

張弘岳回應，縣府已辦理先期評估計畫，初步規畫在人口較密集的南投、草屯及埔里建置約一五○處租賃站，提供一千至一千五百輛車。年末完成期末報告後，明年即啟動招商。