中捷藍線申請款40億沒來…盧秀燕批中央開芭樂票「中部人心裡有數」

台中捷運藍線原核定一六一五億元經費，後續十一座地下車站工程恐須增近千億元。市長盧秀燕昨質疑中央「今年申請四十二億，只給一億，其他四十億元在哪裡？」縣市補助落差大，「相信中部人心裡有數。」民進黨台中市長參選人何欣純回應，市民關心的是「什麼時候能看到實質工程、什麼時候能搭得到」，要求市府提出完整方案，不能一句「中央卡關」就帶過。

國民黨市議員劉士州昨在市議會總質詢時，關切捷運藍線近千億元經費缺口如何解決。盧秀燕表示，藍線與高雄捷運黃線同時間起案，路線規模差不多，但高雄捷運黃線被中央迅速核定，後續經費增加一千多億元，中央也迅速同意；台中藍線卻被中央卡了五年，「中央如果在區域治理上有所差異，民眾會看在眼裡」。

盧秀燕說，大家都說台中是搖擺州，但中部人不搖擺，中部人很有智慧，「中部人都在看誰真正對我們好，而不是為了要選票就呼攏我們。」她表示，如果一樣的各大建設，其他縣市不用被卡，中部每項建設都要被卡、經費被苛扣，「中部人心裡會有數」。

盧秀燕表示，年底選舉將近，很多參選人開支票，但有些是有信用的票，有些是「芭樂票」。她說，「我倒要看看、也想看看，中央執政黨怎麼對待台中，市長參選人、議員參選人有沒有像新北蘇巧慧，至少她敢發聲、叫板中央」。

盧秀燕並問中央，追加的一千億元有著落嗎？明年經費會來嗎？「開芭樂票的人會兌現？」

盧秀燕強調，政治最重視誠信，市民很有智慧、記憶很好，「不要以為一時呼攏民眾，民眾心裡會有數」，她始終相信選民。

何欣純辦公室表示，捷運藍線喊了這麼多年，市民真正關心的是「什麼時候能看到實質工程、什麼時候能搭得到」。

何辦指出，市府應務實提出完整財務方案，包括追加經費的估算依據、中央地方如何分攤、十一座地下車站如何順利發包，以及如何確保工程不再延宕。何欣純當市長一定會全力爭取藍線的經費；但地方政府該做的財務規畫、工程管理，盧市府不能一句「中央卡關」就帶過。

何辦強調，捷運建設不是拿來做政治攻防，而是要真正蓋得出來，地方政府都應該把經費、期程與工程進度一項一項攤開面對，讓藍線加速推進，這才是台中市民真正期待的答案。