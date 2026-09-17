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彰化戀戀欒樹節歡慶十周年 水圳走讀到大摸彩3天玩遍東螺溪
彰化縣東螺溪台灣欒樹開花，戀戀欒樹節又來了，明（9月18日）迎來十周年慶祝活動，3部65吋液晶大電視等十多項大獎等著幸運兒帶回家，首先登場的是「東螺溪到八堡圳」水圳走讀，將帶領民眾實際走進河川與水圳空間，認識彰化母親河與彰化平原的依存關係。
戀戀欒樹節由湖埔社區大學、社團法人彰化縣就業能力教育協會籌款，在東螺溪台灣欒樹綠色隧道舉辦戀戀欒樹節，蔚為地方特色，今年慶祝舉辦十周年，活動延長為3天，首日明（18日）由「東螺溪到八堡圳」水圳走讀拉開系列活動序幕，將帶領民眾走進河川與水圳空間，認識水圳與彰化平原農業、聚落發展之間的關係。
19日湖埔社區大學以「水、圳、生活」為主題辦理全國水圳論壇，邀集全國近百位關心水圳環境、文化保存、環境教育、地方發展與國家綠道議題，促進參與者交流，20日「2026東螺溪戀戀欒樹節－欒樹花開 Fun肆玩」壓軸，主題定調「東螺十載・咱的精彩」為，舉辦千人躺街公共藝術、百人共創濁水溪流域藝術牆、152巡道車糖鐵文化展示、500支水槍親子大戰、十年時光廊道、老車展示、減塑市集及多項親子體驗。
湖埔社區大學執行長林淑玲今表示，十周年戀戀欒樹節以3天活動串起水圳、農業、生態、糖鐵與地方生活，展現東螺溪10年來從地方節慶走向流域學習與公民行動的歷程，歡迎民眾大手牽小手20日來逛特色減塑市集、在地農產、低碳飲食、文創商品、DIY手作、趣味闖關、泡泡活動、老車展示及舞台演出，共創愛戀欒樹十周年的記憶。
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