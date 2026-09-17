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南投中寮幸福巴士上路！串聯南投市、草屯 免費搭2個月

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供
中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供

為改善偏鄉交通困境，南投縣推動幸福巴士，預計今年底前全縣啟動服務。中寮鄉幸福巴士今啟動試營運，考量交通便利性，服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，縣府表示，即日起免費搭乘2個月，同步收集試營運期間意見，滾動式調整服務。

縣府指出，南投縣幅員遼闊，偏鄉地區交通尤為不便，為完善偏鄉公共運輸服務，前年起推動幸福巴士，並非取代既有公車，而是希望透過更彈性的預約及媒合機制，讓公共運輸主動貼近民眾需求，補足傳統公車較難深入服務的區域與時段。

「中寮鄉幸福巴士試營運啟動暨車輛展示及服務說明會」今於當地公所前香蕉市集舉行，縣長許淑華到場參與並宣布，中寮鄉幸福巴士於今天啟用試營運，而在2個月試營運期間開放免費搭乘，希望鄉親多加利用，並提供乘車感受及意見。

南投縣長許淑華說，中寮鄉因地處山區、道路蜿蜒，民眾外出較為不便，考量鄉親就醫、就學、採買多往返南投市及草屯鎮，因此中寮鄉幸福巴士的服務範圍，不僅限於鄉內，而是跨域串聯南投市、草屯3個鄉鎮市，以提升其使用便利性。

而全縣13鄉鎮幸福巴士服務即將布建完成，目前「南投幸福GO」僅剩草屯鎮待啟用，後續也將持續整合既有公車、幸福巴士及彈性預約運輸服務，讓縣民都能享有基本交通服務，協助長輩就醫、學生就學及民生日常採買及洽公更加便利。

南投縣交通管理所則表示，為讓有限的運輸資源符合地方實際需求，試營運前已透過服務說明會、在地訪談等蒐集地方意見，試營運後更將持續掌握預約情形、搭乘人次、旅次目的及乘客反饋，滾動式調整運能配置，並提升搭乘服務品質。

中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供
中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供

中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供
中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供

中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供
中寮鄉幸福巴士服務範圍跨域串聯草屯及南投市區，17日啟用試營運，開放免費搭乘2個月。圖／南投縣政府提供

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