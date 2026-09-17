台中優質鍋烤店家拿雙獎 市府：台中鍋烤節正走向國際

台中市政府經發局連續4年舉辦「台中鍋烤節」打響了在地鍋烤店家的名聲，而經濟部緊隨台中市後，只慢了1年也舉辦全國性的「優質鍋物嘉年華」讓台中不少知名店家獲得雙重肯定。經發局長張峯源今表示，樂見地方和中央聯手一起打響店家名號，而台中鍋烤節還正走向國際。

據了解，兩個評選活動雖然都是為了推廣台灣蓬勃的鍋物文化與餐飲經濟，但前者屬於地方城市品牌的深度行銷，後者則是全國性的產業甄選。台中鍋烤節以火鍋與燒烤為雙核心，早期以全民網路人氣票選為主，現已導入國際級專業評審實地評鑑。「優質鍋物嘉年華」則聚焦於 鍋物（火鍋） 產業，由專家學者甄選，注重湯底、在地食材與創意。

許多在經濟部優質鍋物嘉年華中獲獎的知名台中品牌如菇神、築間、十二段鍋物堂等也會參與台中鍋烤節的角逐。其中，不乏兩邊都獲獎的店家，像是 「這一鍋 皇室秘藏鍋物（台中朝富店）」，今年不但獲得台中鍋烤節「金鍋獎第一名」也獲得經濟部全國「十大鍋物」 的認證，同時獲得地方與中央最高榮譽肯定。

張峯源說，從地方率先發展城市鍋烤品牌，到中央投入資源推廣台灣鍋物，讓這股鍋物熱潮持續延伸，也提供各地優質餐飲品牌更多交流及展現特色的機會。

他說，經發局推動台中鍋烤節的用意是，餐飲產業不僅要深耕在地，更要「從台中走向台灣、從台灣走向國際」像是除了邀請各國駐台代表參與城市美食行銷，也透過國際交流讓海外賓客認識台中的餐飲文化。今年也特別邀請國際評審加入評選，目的都在讓台中的鍋烤走向國際。展現「鍋烤之都」孕育餐飲品牌、料理人才及創新美食的產業能量。