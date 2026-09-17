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一句「想知道姊姊好不好」…收容所助尋親 移工姊妹隔窗相見

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
移民署南投收容所察覺收容人阿妮（右）情緒異常，得知她與姊姊斷聯多年，且將遭驅逐而難過不安，所方協助尋親，成功讓她在離台與姊會面。圖／移民署南投收容所提供
移民署南投收容所察覺收容人阿妮（右）情緒異常，得知她與姊姊斷聯多年，且將遭驅逐而難過不安，所方協助尋親，成功讓她在離台與姊會面。圖／移民署南投收容所提供

中秋將屆，不少人開始團聚過節，卻也易讓移工倍感思親。移民署中區事務大隊南投收容所就察覺收容人情緒異常，關懷得知她與在台工作的姊姊斷聯多年，且將遭驅逐而難過不安，所方協助尋親，成功讓她在離台與姊會面，暖心安撫圓夢。

經統計，南投收容所的收容人數已逾400人，男性收容人達七成占多數，女性則約100多人。至於收容國籍以越南籍最多、印尼籍其次；每逢各國重大節慶或習俗，為紓緩所內受收容人思鄉情緒，除辦理活動，更會在高牆內留心關懷其情緒。

南投收容所最近發現日前遭警方查獲送至該所收容的印尼籍移工阿妮（化名），終日低頭不語，食慾不振，天天以淚洗面，情緒明顯異常，經黃姓管理人員關懷陪伴後才知道，即將被驅逐離台的她有尋親夢，想找同樣在台卻斷聯多年的姊姊。

「好想知道姊姊好不好，但不敢去找她。」所方表示，阿妮來台初期還跟姐姐有聯繫，成了失聯移工後，不敢在台合法工作的姊姊見面聯絡，就怕拖累她，兩人斷聯多年，如今她即將被出驅逐出國，使得壓抑許久的孤獨與不安瞬間爆發。

為安定收容人情緒，也盼即將返回的她能與親人重建聯繫，南投收容所展開尋親任務，透過阿妮提供資訊及工作窗口等管道，成功聯繫上阿妮姊姊；阿妮姊姊在會客當天奔波趕抵收容所，兩人隔著會面窗相視而泣，也順利在中秋前夕團圓。

南投收容所所長蔡崇富表示，執法單位總是給人鐵面無情的形象，其實鐵面執法下也能溫情管理，因此收容所在受收容人等待遣返期間，除讓他們安心休息，也會盡可能提供協助，安撫其等待返鄉、焦慮不安的心，使其安心且平安踏上歸途。

移民署南投收容所察覺收容人阿妮（右）情緒異常，得知她與姊姊斷聯多年，且將遭驅逐而難過不安，所方協助尋親，成功讓她在離台與姊會面。圖／移民署南投收容所提供
移民署南投收容所察覺收容人阿妮（右）情緒異常，得知她與姊姊斷聯多年，且將遭驅逐而難過不安，所方協助尋親，成功讓她在離台與姊會面。圖／移民署南投收容所提供

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