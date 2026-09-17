南投喊YouBike喊多年終於動了！ 縣府鬆口：明年招商拚設站

南投縣推動共享自行車喊了多年，縣議員林儒暘、簡千翔今天要求縣府別再停留在規畫階段。工務處長張弘岳答覆，今年底完成評估，明年啟動招商，南投市、草屯鎮、埔里鎮優先，共享自行車及電輔車也將優先推動，若招商順利，明年可望開始設置。

林儒暘表示，南投是觀光大縣，每逢周末假日大量遊客湧入，國道六號、國道三號經常壅塞，但遊客搭乘大眾運輸抵達南投後，縣內移動仍有「最後一哩」問題。

他說，民眾若搭乘台灣好行或其他大眾運輸來到南投，除非另外包車或搭計程車，否則前往市區、景點及其他據點並不方便，共享自行車正可補足這項交通缺口。

林儒暘指出，目前YouBike已在多個縣市推動，雲林則採用MOOVO系統，非六都縣市也持續擴大建置。苗栗目前已有18個鄉鎮市、218站；彰化有17個鄉鎮市、202站，南投不應再停留在討論階段。

他認為，南投正推動國民運動中心、新醫院、美術館、演藝廳及轉運站，正是同步盤點共享自行車站點的時機，另可將學校、醫療院所、機關及觀光景點納入，形成縣內公共運輸接駁網。

張弘岳表示，縣府已辦理「南投縣公共共享運具設置評估先期計畫」，共享運具不只包括自行車，也涵蓋電輔車、共享機車及共享汽車。目前初步以南投市、草屯鎮及埔里鎮3個人口較密集地區先行，未來估計設置約150處租賃站，車輛約1000至1500輛。

張弘岳說，站點將評估運動場館、學校、機關、醫療設施、行政機關及未來轉運站等位置，今年底完成期末報告後，明年啟動招商；若招商順利，明年即可開始設置。

林儒暘則追問「明年能不能就有YouBike？」張弘岳答覆，依正常程序，完成招商且有廠商投標，明年就能開始設置。他強調，共享自行車、電輔車會優先推動。

簡千翔說，雖然共享自行車、機車及汽車可放在同一套共享運具計畫中，但實際招商應分開辦理，避免其中一項出問題，拖延其他運具進度。

張弘岳表示，未來會採不同廠商、不同標案方式辦理。簡千翔提醒，南投共享自行車已經談了多年，縣府應把招商條件做足，避免再出現流標、延宕，讓民眾從期待變成失望。他也要求縣府把共享自行車列為優先項目，先讓南投「有」共享單車，再逐步擴充其他共享運具。