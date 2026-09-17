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台中超巨蛋預計下月簽約 盧秀燕今揭對首檔大型活動「想像」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天赴台中市議會總質詢。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天赴台中市議會總質詢。記者余采瀅／攝影

台中超巨蛋預計容納超過4.5萬人，可以舉辦國際棒球比賽和各種大型展演。台中市政府預計下個月和投資方台灣人壽簽約，並和日本職棒火腿隊合作，預計簽約後1年設計、3年興建，將成為台北大巨蛋後的全台第二顆巨蛋。外界對於超巨蛋首檔大型活動充滿想像，台中市長盧秀燕今認為由中信兄弟隊對上北海道日本火腿鬥士隊作為首檔活動會別具意義。

國民黨市議員陳文政今天在台中市議會總質詢表示，台中超巨蛋預計下個月跟投資方台灣人壽簽約，投資經費高達600億元，不過更多民眾關心超巨蛋首戰如何規劃？

盧秀燕指出，超巨蛋規劃複合式功能，不只可以打棒球、舉行超大型演唱會，也會有飯店、百貨公司和各種藝文場所，可以容納超過4.5萬人，中部民眾都極為期待；因為超巨蛋是BOT案，興建速度快，她任內定案簽約，下個市長任內一定會啟用。

盧秀燕表示，台中超巨蛋進度備受矚目，首檔大型活動成為各國際球賽與明星爭取對象，更在網路掀起討論，目前確實有很多歌手與經紀公司來洽詢。她認為，超巨蛋最大功能之一就是棒球，且台灣人壽會和火腿隊合作，比照火腿隊與日本政府在北海道合作興建場館的方式，加上台中主場球隊是中信兄弟隊，因此她想像由北海道日本火腿鬥士隊對上中信兄弟隊作為首檔活動，彰顯超巨蛋興建的合作意義。

本次市政總質詢是盧秀燕台中市長任內最後一次總質詢，議員也詢問盧秀燕是否有給下任市長代辦清單？盧秀燕說，她最在意「幸福」，因為要成為幸福城市，要讓民眾在教育、治安、藝文、經濟、建設等綜合面向都要感到幸福，台中市連續8年被評鑑為最幸福城市，感謝市民肯定，希望未來市長接任後，讓城市繼續幸福下去。

盧秀燕 台中 超巨蛋

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