快訊

高雄長照悲歌！19歲孫不堪照顧臥床84歲嬤…持刀刺她腹部 祖孫都送醫

溪湖餐敘涉賄選…彰化縣議長謝典霖與父母等5人遭逮 彰檢聲押

教育新血流失／揭第一線真相！她手握教師證轉戰安親班：不一定要當正式師

聽新聞
0:00 / 0:00

酒店停車場辦梧棲中秋晚會 攤商進駐、藝人登台還有抽獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區公所主辦「2026梧棲迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動」，中秋節晚上7時在大金鬱金香酒店停車場登場。圖／主辦單位提供
台中市梧棲區公所主辦「2026梧棲迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動」，中秋節晚上7時在大金鬱金香酒店停車場登場。圖／主辦單位提供

台中市梧棲區公所主辦「2026梧棲迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動」，中秋節晚上7時在大金鬱金香酒店停車場登場，藝文演出、互動遊戲、多重摸彩，震大還邀集20多台胖卡餐車及特色攤商進駐，邀請海線居民攜家帶眷，一起逛市集、賞表演、迎中秋。

震大金鬱金香酒店響應地方藝文推廣與敦親睦鄰，開放酒店正前方停車場作為活動場域，將飯店空間與地方共享，串聯地方藝文、在地經濟與社區公益，讓企業資源走進社區，也讓居民、在地攤商與地方團體有更多交流與參與的機會。

晚會演出陣容包括袁小迪、林姍、林琇琪等藝人，安排舞台互動遊戲及多階段摸彩；現場結合沐風關懷協會「海角愛拜客」風車佈置，增添節慶氛圍，台灣福氣社區關懷協會透過公益倡議及義賣。

震大金鬱金香酒店表示，身為立足台中海線的國際品牌飯店，希望不只是服務旅客，更能成為居民熟悉的「海線好鄰居」。此次除提供活動場地，也加碼贊助下午茶券及假日餐券作為晚會摸彩好禮；活動當天加入震大LINE及FB指定活動，還可獲百元折價券，並參加住宿券抽獎，還有限量美味伴手禮沙布雷餅乾。

梧棲 中秋 攤商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

百工百業挺國旅 群聯砸1億元、加碼一個月獎金

桃機管制區內台味辦桌席 美食手路菜國門飄香

2026新北市綠生活音樂節9/12-13登場! 50攤市集、創作樂團接力演出

相關新聞

斥600億 盧秀燕：台中超巨蛋下月簽約

台中超巨蛋預計容納逾四點五萬人，可以舉辦國際棒球比賽和各種大型展演。市長盧秀燕昨宣布，預計下個月與投資方台灣人壽簽約，並和日本職棒火腿隊合作。若一切順利，簽約後一年設計、工期約三年，將成為台北大巨蛋後的全台第二顆巨蛋。

酒店停車場辦梧棲中秋晚會 攤商進駐、藝人登台還有抽獎

台中市梧棲區公所主辦「2026梧棲迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動」，中秋節晚上7時在大金鬱金香酒店停車場登場，藝文演出、互動遊戲、多重摸彩，震大還邀集20多台胖卡餐車及特色攤商進駐，邀請海線居民攜家帶眷，一起逛市集、賞表演、迎中秋。

台中東勢舊火車站復舊工程10月底開工 預計2028年全新啟用

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨下午到東勢客家文化園區，會勘「舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程」第一階段舊火車站復舊工程。江啟臣表示，東勢舊火車站是老一輩東勢人共同的集體記憶與情感寄託，期盼透過修舊如舊的工程，讓經典的建築風貌與鐵道意象再次重現，成為連結世代、文化傳承的重要據點。該工程預計下月底開工，2028年啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。