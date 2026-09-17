酒店停車場辦梧棲中秋晚會 攤商進駐、藝人登台還有抽獎

台中市梧棲區公所主辦「2026梧棲迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動」，中秋節晚上7時在大金鬱金香酒店停車場登場，藝文演出、互動遊戲、多重摸彩，震大還邀集20多台胖卡餐車及特色攤商進駐，邀請海線居民攜家帶眷，一起逛市集、賞表演、迎中秋。

震大金鬱金香酒店響應地方藝文推廣與敦親睦鄰，開放酒店正前方停車場作為活動場域，將飯店空間與地方共享，串聯地方藝文、在地經濟與社區公益，讓企業資源走進社區，也讓居民、在地攤商與地方團體有更多交流與參與的機會。

晚會演出陣容包括袁小迪、林姍、林琇琪等藝人，安排舞台互動遊戲及多階段摸彩；現場結合沐風關懷協會「海角愛拜客」風車佈置，增添節慶氛圍，台灣福氣社區關懷協會透過公益倡議及義賣。

震大金鬱金香酒店表示，身為立足台中海線的國際品牌飯店，希望不只是服務旅客，更能成為居民熟悉的「海線好鄰居」。此次除提供活動場地，也加碼贊助下午茶券及假日餐券作為晚會摸彩好禮；活動當天加入震大LINE及FB指定活動，還可獲百元折價券，並參加住宿券抽獎，還有限量美味伴手禮沙布雷餅乾。