台中東勢舊火車站復舊工程10月底開工 預計2028年全新啟用

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨下午到東勢客家文化園區，會勘「舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程」第一階段舊火車站復舊工程。江啟臣表示，東勢舊火車站是老一輩東勢人共同的集體記憶與情感寄託，期盼透過修舊如舊的工程，讓經典的建築風貌與鐵道意象再次重現，成為連結世代、文化傳承的重要據點。該工程預計下月底開工，2028年啟用。

客委會副主委廖育珮、台中市客委會代理副主委黃貴財、東勢區長翁培真、台中市議員吳振嘉，台中市新建工程處副處長廖文偉與當地多位里長都出席，關心地方重大建設並提出建議。

台中市客委會與新工處在簡報中說明，本次第一階段工程重點包含「站體復舊修繕」、「站前廣場改善」及「周邊停車場整建」三大項目。設計上將拆除後期加蓋的迴廊，完整重現知名建築師修澤蘭女士當初設計的經典倒立圓柱與月台風貌；站前廣場則採用全面透水性鋪面與護城河水池意象，打造無障礙空間並兼顧微氣候調節；同時也將整建提供96個車位的綠美化停車場，滿足未來觀光人潮的需求。

江啟臣表示，東勢是全台灣大埔腔客家人最集中的客庄，整個台中市擁有超過50萬人的客家族群，理應有一個指標性的客家文化基地。他感謝中央客委會與台中市政府的大力支持，讓園區改造計畫得以逐步推進。本次第一階段工程核定總經費達7461萬元（中央補助5819萬餘元，市府自籌1641萬餘元），預計今年10月底開工，並期盼在2027年完工、2028年正式啟用。

廖育珮表示，客委會非常重視東勢大埔腔客家聚落的語言與文化傳承，未來中央會持續與地方攜手合作，協助客庄產業經濟結合文化產業，永續發展。

「客家山城作基地、大埔客家走出去。」江啟臣表示，東勢客家文化園區的改造不只是單一建築工程，而是整個大埔客家文化走向台中市、走向全國的重要起點。隨著未來東豐快速道路即將完工通車，配合園區一、二階段的逐步到位，串連起「大埔客家文化觀光廊帶」讓大埔客家文化發光發熱，並帶動山城觀光與地方經濟。

立法院副院長江啟臣昨天下午到東勢客家文化園區，對「舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程」第一階段舊火車站復舊工程進行實地考察與會勘，預計下月開工。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣昨天下午到東勢客家文化園區，對「舊火車站站體復舊及附屬設施空間新建工程」第一階段舊火車站復舊工程進行實地考察與會勘，預計下月開工。記者游振昇／攝影