斥600億 盧秀燕：超巨蛋下月簽約

台中超巨蛋預計容納逾四點五萬人，可以舉辦國際棒球比賽和各種大型展演。市長盧秀燕昨宣布，預計下個月與投資方台灣人壽簽約，並和日本職棒火腿隊合作。若一切順利，簽約後一年設計、工期約三年，將成為台北大巨蛋後的全台第二顆巨蛋。

盧秀燕表示，目前台中巨蛋興建工程順利，但中部乃至全國民眾更期待的是「可以打棒球的台中超巨蛋」，目前已差不多定案，預計下個月與投資方台灣人壽簽約。她指出，六百億元投資經費是全台最大的單一運動場館投資案。

盧秀燕表示，台灣人壽將與火腿隊合作，比照火腿隊與日本政府在北海道合作興建場館的模式，由民間出資、政府提供土地。簽約後即可進入設計階段，設計約需一年多，完成後進場施工，依火腿隊相關期程，工期約三年，完工後將可啟用。

她說，超巨蛋示意圖目前也已出爐，未來座落水湳經貿園區，外觀宛如一片「葉子飛碟」，並採複合式功能，不僅可舉辦國際棒球賽事及超大型演唱會，還將結合飯店、百貨公司及各類藝文場所，打造大型運動及展演場域。

盧秀燕任內最後一次市政總質詢昨登場，她表示非常感恩、珍惜連任兩屆市長的機會，會努力到最後一天、最後一秒。對於天下雜誌縣市長滿意度調查排名六都墊底，另一份總統候選人支持度調查排名國民黨內第二，她說，兩份民調，「一份不錯、一份不好」，不管好或不好都尊重。

她強調，距離卸任還有三個多月，這段時間將把大部分時間、心力放在市政，也會「整體的、一併的關心」年底地方選舉，希望協助市民選出最適合台中未來發展的市長、議員及里長。