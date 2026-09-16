政府出錢幫你舊厝換新衫 彰化老宅延壽機能復新即日受理補助申請

彰化縣政府配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，自9月16日起至12月15日受理補助申請，公告受理3個月。凡屋齡30年以上合法建築物，符合4至6層樓公寓或6層樓以下透天住宅，並完成建築物結構安全性能評估者，即可依規定申請相關補助，除改善老舊住宅環境，提升建築安全及居住品質。

建設處長陳昌茂表示，彰化縣內30年以上建物很多，今年度補助總經費約6374萬元，公寓與透天住宅修繕補助預算配置比例為1：2，原則上最高補助工程經費65%。後續補助金額能否流用，要視最終申請後，如果4到6樓公寓分配經費未用盡才能進行經費流用。

陳昌茂指出，「老宅延壽機能復新計畫」為期2年，今年是第1年，明年也會繼續推動，但明年的確切補助額度後續會視中央核定金額而定，目前尚未確定，因此今年會先執行目前已經核定的經費額度，明年俟中央核定後會再進行相關的宣導作業。

建設處表示，老宅延壽計畫補助項目包括屋頂防水、外牆修繕、管線更新及無障礙環境改善等，惟實際民眾獲得之補助額度及核定案件數將依申請內容及審查結果核定。本計畫採「受理後統一審查」方式，並非先送件先補助，民眾於公告受理期間內備妥資料提出申請即可，送件先、後不影響審查結果，後續將依公告的優先補助原則辦理排序及核定。

為協助民眾瞭解計畫內容及申請程序，今年從9月22號起在各鄉鎮市舉辦16場說明會，也歡迎所有民眾，有任何申請上的問題，都可以來說明會上詢問，希望能夠協助在地民眾。

縣政府並委託社團法人彰化縣建築師公會成立「老宅延壽地方服務團」，提供民眾申請資格、補助項目、應備文件及申請流程等諮詢輔導。民眾可依住宅修繕需求，自行洽詢建築師、專業人員或施工廠商，並依規定準備申請文件；如有疑問，可填寫修繕需求申請表，由地方服務團協助檢視資格及文件。

地方服務團已成立LINE官方帳號，民眾可掃描QR Code加入，掌握最新公告及申請資訊，或於上班時間歡迎民眾撥打諮詢專線（04）7220344洽詢。

彰化縣政府配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，自9月16日起至12月15日受理補助申請，公告受理3個月。記者劉明岩／攝影