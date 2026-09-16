流感單周21死迎高峰 台中公費流感、新冠疫苗10/1開打

流感疫情日趨嚴峻，疾管署統計，上周類流感門急診就診達13.6萬人次、21例死亡，預估中秋節前後達高峰。台中市衛生局公布，今年公費流感及新冠疫苗10月1日起分兩階段開打，採「先到貨、先使用」原則，民眾接種前可先向醫療院所詢問。

衛生局長曾梓展說明，今年公費流感疫苗採用三價疫苗，包含A型H1N1、H3N2及B型維多利亞株，標準型疫苗共有東洋、GSK、賽諾菲、國光及高端5個品牌，其中東洋、GSK及賽諾菲適用於滿6個月以上民眾，國光及高端適用於3歲以上民眾。依中央規定採「先到貨、先使用」原則，不接受指定品牌。

衛生局說明，今年秋冬公費流感及新冠疫苗延續「左流右新，護肺顧心」策略，分兩階段開打，第一階段自10月1日起，共有11類公費接種對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月學齡前兒童、學生、具有潛在疾病者等11類族群接種。

曾梓展指出，其中具有潛在疾病者包括高風險慢性病人、BMI大於或等於30者、罕見疾病及重大傷病者；學生接種對象則包括國小、國中、高中職及五專1至3年級學生，學生將以校園集中接種為主，如因故無法參加，可持補接種通知單前往醫療院所接種。

第二階段自11月2日起，開放50至64歲、未具高風險慢性病的一般成人接種；新冠疫苗部分，提供滿6個月至未滿6歲幼兒，過去未曾接種新冠疫苗者接種。

衛生局說明，今年提供多元接種管道，包括疫苗預約系統、社區接種站、衛生所、醫療院所、校園及長照機構等。台中市共有625個里，原則上除少數里外，各里均將設置接種站；各職場如有團體接種需求，也可安排醫事人員前往提供服務。