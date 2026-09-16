快訊

花蓮男砍警未遂！持雙刀街頭揚言尋仇 逃2公里爬屋頂對峙落網

華邦電晚間9點召開重訊記者會 說明董事會重大決議

5人鬥毆！高雄某職校學生爆衝突 高一生遭20公分餐刀刺腹急送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

流感單周21死迎高峰 台中公費流感、新冠疫苗10/1開打

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
公費流感及新冠疫苗10月1日起分兩階段開打，圖為台中一名國小學生接種流感疫苗。聯合報系資料照
公費流感及新冠疫苗10月1日起分兩階段開打，圖為台中一名國小學生接種流感疫苗。聯合報系資料照

流感疫情日趨嚴峻，疾管署統計，上周類流感門急診就診達13.6萬人次、21例死亡，預估中秋節前後達高峰。台中市衛生局公布，今年公費流感及新冠疫苗10月1日起分兩階段開打，採「先到貨、先使用」原則，民眾接種前可先向醫療院所詢問。

衛生局長曾梓展說明，今年公費流感疫苗採用三價疫苗，包含A型H1N1、H3N2及B型維多利亞株，標準型疫苗共有東洋、GSK、賽諾菲、國光及高端5個品牌，其中東洋、GSK及賽諾菲適用於滿6個月以上民眾，國光及高端適用於3歲以上民眾。依中央規定採「先到貨、先使用」原則，不接受指定品牌。

衛生局說明，今年秋冬公費流感及新冠疫苗延續「左流右新，護肺顧心」策略，分兩階段開打，第一階段自10月1日起，共有11類公費接種對象，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、滿6個月學齡前兒童、學生、具有潛在疾病者等11類族群接種。

曾梓展指出，其中具有潛在疾病者包括高風險慢性病人、BMI大於或等於30者、罕見疾病及重大傷病者；學生接種對象則包括國小、國中、高中職及五專1至3年級學生，學生將以校園集中接種為主，如因故無法參加，可持補接種通知單前往醫療院所接種。

第二階段自11月2日起，開放50至64歲、未具高風險慢性病的一般成人接種；新冠疫苗部分，提供滿6個月至未滿6歲幼兒，過去未曾接種新冠疫苗者接種。

衛生局說明，今年提供多元接種管道，包括疫苗預約系統、社區接種站、衛生所、醫療院所、校園及長照機構等。台中市共有625個里，原則上除少數里外，各里均將設置接種站；各職場如有團體接種需求，也可安排醫事人員前往提供服務。

新冠疫苗 流感 公費

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

單周21死、13.6萬人次求診 流感迎高峰

流感預估中秋前後到高峰！就診人次達15至16萬人 單周死亡創本季新高

彰化疫苗預約系統升級 明下午1時開放流感、肺鏈、新冠疫苗線上預約

新進度！健康幣10月上路、12月才能兌換 國健署首波招商鎖定5大通路

相關新聞

謝典霖父子遭彰檢傳喚釐清議會餐敘案 王惠美兩個字回應

彰化地檢署今天指揮彰化縣調查站傳喚縣議會議長謝典霖及父親謝新隆，釐清謝典霖今年6月23日在縣議會宴客為溪湖鎮長參選人、表姑陳貞妃輔選案情，縣長王惠美被媒體問到此事時，尷尬地回答「謝謝」，不願多說，就彎身匆匆離去。

政府出錢幫你舊厝換新衫 彰化老宅延壽機能復新即日受理補助申請

彰化縣政府配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，自9月16日起至12月15日受理補助申請，公告受理3個月。凡屋齡30年以上合法建築物，符合4至6層樓公寓或6層樓以下透天住宅，並完成建築物結構安全性能評估者，即可依規定申請相關補助，除改善老舊住宅環境，提升建築安全及居住品質。

流感單周21死迎高峰 台中公費流感、新冠疫苗10/1開打

流感疫情日趨嚴峻，疾管署統計，上周類流感門急診就診達13.6萬人次、21例死亡，預估中秋節前後達高峰。台中市衛生局公布，今年公費流感及新冠疫苗10月1日起分兩階段開打，採「先到貨、先使用」原則，民眾接種前可先向醫療院所詢問。

台中「萬里床城」清空 中市環保局清除潭子暫置3000床彈簧床墊

台中市受廢鐵回收行情低迷及後端處理量能影響，今年上半年廢床墊處理量一度降至每月約3000床，難以消化全市每月約5800床收運量，造成部分床墊暫置。為破除去化瓶頸，中市府環保局8月增闢專業處理管道，每月最多增加4500床處理量能，其中在潭子區清潔隊暫置約3000床，已於8月底全數清除。

6都第1、翻倍成長 台中營業稅淨額8年漲102%

財政部最新統計，台中市去年營業稅實徵淨額達527億元，創近8年新高，較2018年261億元增加266億元，8年間成長102%、規模翻倍，成長率居六都第一，也是六都唯一翻倍成長。

彰化竹塘鄉農會好康又來了！特色米買二送一 參加活動就有小禮包

彰化縣竹塘鄉農會年度好康大放送又來了，19日移師竹塘慈航宮廣場及活動中心，發表竹塘米新產品、產業合作之外，舉辦眾所期待的免費米食體驗，招待品嘗竹塘米霜淇淋、綠韻茶飲等特色食品，還贈送紀念禮包限量1300分。請民眾廣為宣傳竹塘米優點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。