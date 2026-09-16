台中「萬里床城」清空 中市環保局清除潭子暫置3000床彈簧床墊

汙水下水道建設是進步城市的指標，為解決和美地區家戶及市區溝渠水質惡臭問題，彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心」今天啟用，縣長王惠美表示，這是繼二林、彰化及鹿港福興後，彰化縣第4個完整建設的汙水系統，員林汙水系統正在規劃中。

2026-09-16 14:27