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台中「萬里床城」清空 中市環保局清除潭子暫置3000床彈簧床墊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市潭子區清潔隊廢棄彈簧床墊去化後空拍圖。圖／台中市環保局提供
台中市潭子區清潔隊廢棄彈簧床墊去化後空拍圖。圖／台中市環保局提供

台中市受廢鐵回收行情低迷及後端處理量能影響，今年上半年廢床墊處理量一度降至每月約3000床，難以消化全市每月約5800床收運量，造成部分床墊暫置。為破除去化瓶頸，中市府環保局8月增闢專業處理管道，每月最多增加4500床處理量能，其中在潭子區清潔隊暫置約3000床，已於8月底全數清除。

台中市環保局長吳盛忠表示，今年新增處理量能後，加速消化既有累積床墊，也讓全市前端收運與後端處理逐步恢復穩定銜接。後續將依全市實際收運需求，持續強化常態處理及備援量能，提升整體去化韌性，降低大量床墊再次累積的風險。

環保局呼籲，廢棄彈簧床墊體積大，內含金屬彈簧等複合材質，從收運到後端處理均需投入大量人力及資源，民眾選購時可優先考量品質、耐用性及實際需求，並妥善使用、延長床墊使用年限，減少不必要汰換，共同從源頭降低大型廢棄物產生，珍惜資源、減輕環境負擔。

台中 床墊 環保局

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