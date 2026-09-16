6都第1、翻倍成長 台中營業稅淨額8年漲102%

財政部最新統計，台中市去年營業稅實徵淨額達527億元，創近8年新高，較2018年261億元增加266億元，8年間成長102%、規模翻倍，成長率居六都第一，也是六都唯一翻倍成長。

經發局長張峯源強調，市長盧秀燕上任以來持續推動大型建設，打造宜居及投資友善環境，企業進駐壯大產業聚落，帶動家庭所得及消費能力，逐步形成「人口增加、投資成長、所得提升、消費擴大」的正向循環，最終反映在商品交易、服務消費及營業稅成長。

經發局表示，營業稅主要反映商品交易及服務消費，從稅收持續成長，可看出台中市場交易及經濟活動規模同步擴大；近年台中「宜居聚人流、投資旺產業、所得促消費」三股力量相互加乘，為城市注入成長動能。

經發局說明，三股力量，第一「宜居力」，台中8年間戶數增加12.1萬戶、成長12.3%，居六都第二，人口紅利轉化為消費動能；第二「投資力」，市府近年積極招商引資、優化企業投資環境，壯大產業發展。

第三「所得力」，行政院主計總處家庭收支調查，台中平均每戶可支配所得由2019年108.3萬元，提高至2024年117.2萬元，5年增約9萬元，2024年年增率達4.91%，居六都第一。

經發局表示，從營業稅8年成長102%，到戶數、家庭可支配所得及企業投資等多項指標，可以觀察台中人口、產業與消費市場持續發展。經發局將持續優化投資環境、協助產業升級及招商引資，持續擴大台中城市經濟動能。

招商引資活絡城市經濟。圖／台中市經發局提供