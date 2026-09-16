彰化竹塘鄉農會好康又來了！特色米買二送一 參加活動就有小禮包

彰化縣竹塘鄉農會年度好康大放送又來了，19日移師竹塘慈航宮廣場及活動中心，發表竹塘米新產品、產業合作之外，舉辦眾所期待的免費米食體驗，招待品嘗竹塘米霜淇淋、綠韻茶飲等特色食品，還贈送紀念禮包限量1300分。請民眾廣為宣傳竹塘米優點。

台灣民眾年食米量持續下降，去年底降到每人約40公斤，竹塘鄉農會立志「找回吃米的人」，最近10年內幾乎年年研發新產品，今舉辦新品見面會。總幹事會詹光信表示，今年一期竹塘飄䅨米比前期多收成400多噸，也比去年同期多301噸，鄉農會感謝上天眷顧竹塘鄉並感謝農民辛勞，決定比照往例分享豐收喜悅，推出買兩公斤送1公斤的竹塘飄䅨米限量優惠500組，每人限購1組，加送1個束口背袋。

竹塘鄉農會今年主打新產品「竹塘煎米．綠韻」，詹光信說，這項新產品以以台灣竹塘米為基底，先把竹塘米製成預熟米，透過米茶焙炒加工技術表現出不同於米飯的香氣，再加進日本靜岡綠茶、抹茶，風味更勝日本玄米茶，民眾可吃竹塘米、飲用「竹塘煎米．綠韻」，感受十足竹塘風味。

竹塘鄉農會在活動當天招待品嘗可可煎米果、竹塘米霜淇淋、米穀粉紅豆餅，及1000罐「竹塘煎米．綠韻」茶飲，與會民眾還可拿到限量「竹塘飄䅨飯包和「竹塘煎米．綠韻茶」2包」，限量1300分。竹塘煎米擂茶DIY體驗－限量150名， 竹塘鄉農會家政班展示及販售創意料理，同時有食農教育闖關活動、擂茶DIY。

竹塘郷農會並舉行兩項技術授權簽約儀式，一是與台中區農業改良場合作，雙方進行竹塘飄䅨米（台中194號）品種非專屬技術授權簽約，第二是和茶及飲料作物改良場合作，進行米茶焙炒加工技術非專屬授權簽約。