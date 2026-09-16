彰化縣勇奪「打詐、掃黑、肅槍」三冠王 縣長王惠美指示加強選舉維安

彰化縣警察局今年第二季榮獲全國打詐、掃黑、肅槍「三冠王」，縣長王惠美今天前往縣警局表揚有功員警，並提醒年底地方公職人員選舉，務必落實「嚴查賄選、防制暴力介選、斬斷選舉賭盤、即時阻斷假訊息」四大工作主軸，捍衛乾淨選風，圓滿完成選舉治安維護任務。

彰化縣警察局長陳世煌在簡報中指出，彰化警方在今年第二季，肅槍方面查獲槍砲案件37件39人，起獲非制式槍枝30枝、模擬槍8枝及各式子彈758顆，並搗破改造槍械場所2處；緝毒共查獲毒品案件1,339件，其中重大源頭案件118件、毒品分裝場35處，查扣毒品總重逾2萬5214公克。

掃黑部分共檢肅治平案件25件、136人，查扣沒收不法金流405萬5400元；打詐則瓦解詐欺集團110團、查獲934人，查扣汽車及現金等價值4億551萬元，並透過警銀合作攔阻遭詐匯款逾2億9705萬元，累計截斷不法金流達7億256萬元。與去年同期相比，詐欺受理案件下降17%，財損減少35%。

王惠美除拍攝打詐影片外，表示縣府今年全面強化警政預算與執勤量能，刑事辦案工作費提高至350萬元，並加發勤務繁重及刑事加成；另投入985萬元防制毒駕、酒駕，採購毒品快篩試劑，累計取締毒駕395件、酒駕1,208件。同時編列經費強化路口監視系統、汰換警車及機車，興建12處警察辦公廳舍，並導入無人機、手持式拉曼光譜分析儀、抗彈頭盔及微型攝影機等科技裝備，提升執勤安全與偵查效能。

警方並公布重大案件成果。刑事警察大隊偵破洪姓男子涉嫌販毒案，查扣海洛因、依托咪酯菸油及菸彈、安非他命，另起獲改造手槍3支、子彈及改造工具等物證，全案移送彰化地檢署偵辦。

員林分局則偵破詐欺集團暴力案件，查緝黃姓等7名犯嫌到案，查扣槍械、刀械、球棒、提款卡、手機及贓款17萬3200元等證物，依組織犯罪、殺人未遂、恐嚇、詐欺及洗錢等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣長王惠美（左1）由縣警局局長陳世煌陪同，檢閱警方打擊犯罪的成果。圖／警方提供

彰化縣長王惠美（左1）由縣警局局長陳世煌陪同，檢閱警方打擊犯罪的成果。圖／警方提供