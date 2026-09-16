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彰化推老宅延壽機能復新 屋齡30年以上公寓及透天可申請補助

中央社／ 彰化16日電

為配合中央，彰化縣的老宅延壽機能復新計畫即日起開放民眾申請，縣府建設處指出，中央撥給彰化縣的經費有6000多萬元，供公寓透天住宅使用，呼籲有需求民眾提出申請。

彰化縣政府建設處今天中午在縣府新聞處旁中庭，舉辦「彰化縣老宅延壽機能復新計畫」說明會，縣府建設處長陳昌茂說明計畫內容。

陳昌茂指出，彰化縣內30年以上建物很多，今年度補助總經費約新台幣6374萬元，公寓與透天住宅修繕補助預算配置比例為1：2，原則上工程經費最高補助65%，如果4到6樓公寓分配經費未用盡，才能流用給透天住宅。

陳昌茂指出，縣內30年以上的建物以透天住宅居多，開放申請前，民眾來電詢問的多為透天住宅的管線修繕更新及居家安全及無障礙設施設備修繕，不過經費有限，呼籲有需求的民眾提出申請。

縣府建設處說明，縣府配合內政部推動「老宅延壽機能復新計畫」，即日起至12月15日止受理申請，只要是屋齡30年以上合法建築物，符合4至6層樓公寓或6層樓以下透天住宅，並完成建築物結構安全性能評估者，即可依規定申請相關補助。

建設處表示，補助項目包括屋頂防水、外牆修繕、管線更新及無障礙環境改善等，不過民眾獲得補助額度及核定案件數將依申請內容及審查結果核定，而計畫採受理後統一審查方式，並非先送件先補助，民眾在公告受理期間內備妥資料提出申請即可，送件先、後不影響審查結果，後續將依公告之優先補助原則辦理排序及核定。

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