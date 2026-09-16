大甲溪發電廠生態環境保育魚苗放流 白鰱及黑鰱魚苗共1萬2000尾

台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年辦理魚苗放流活動，100多人今天在德基水庫放流魚苗，共放流白鰱及黑鰱魚苗共1萬2000尾，維護水庫生態平衡。

大甲溪廠長黃陵育表示，電業發展應兼顧環境永續發展，以水力電廠來說，魚苗放流可以維持水庫水質的潔淨及河川生態平衡，是環境保護不可或缺的一環。

他說以友善環境及合理成本的方式，提供社會多元發展的穩定電力是台電公司的使命，維繫生態環境多樣性，實現環保承諾。自1997年起，電廠每年輪流於馬鞍壩及德基水庫等地放流在地魚種如草魚、鰱魚、鯉魚、溪哥、臺灣鯝魚及石賓等，截至2026年共放流87萬2600餘尾。

今天活動由廠長黃陵育與和平區區民代表、里長、社區發展協會、大梨山地區機關團體、地方人士、梨山國中小、平等國小師生及電廠同仁共約100人於德基水庫魚苗放流，期許學生們藉由放流魚苗的實體行動，從小扎根生態保育的觀念。今天放流白鰱及黑鰱魚苗共1萬2000尾，維護水庫生態平衡。

廠長黃陵育指出，為提高魚苗存活率，由養殖場載運至水庫過程均以氧氣供應，到德基水庫後尚需使魚苗適應水溫後再進行分批放流，歷經約1小時順利完成魚苗放流作業。大甲溪是中台灣母親之河，涵養蘊育無數生命，獨特的水文成就大台中的文化與生活，為維繫生態的平衡，在水庫放養魚苗活動，為環境與生態永續盡心力。

台電公司大甲溪發電廠為維護大甲溪河川生態環境平衡，每年辦理魚苗放流活動，今天放流白鰱及黑鰱魚苗共1萬2000尾，維護水庫生態平衡。圖／大甲溪電廠提供