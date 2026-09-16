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「白色恐龍屋」亮相 和美一期水資源回收中心啟用

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心，今天啟用，占地3.5公頃。圖／縣府提供
彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心，今天啟用，占地3.5公頃。圖／縣府提供

汙水下水道建設是進步城市的指標，為解決和美地區家戶及市區溝渠水質惡臭問題，彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心」今天啟用，縣長王惠美表示，這是繼二林、彰化及鹿港福興後，彰化縣第4個完整建設的汙水系統，員林汙水系統正在規劃中。

彰化縣長王惠美主持和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心啟用典禮，內政部常務次長吳堂安、地方民代及各界貴賓共同見證。王惠美表示，和美鎮汙水下水道系統工程自2009年土地徵收起，歷經規劃與推動，總經費28.43億元，其中中央補助85%、地方自籌15%。

和美汙水下水道系統分兩期建設，第一期經費5.09億元，包含水資源回收中心、汙水主次幹管、分支管線及用戶接管工程。位於和美都市計畫區內的水資源回收中心，工程經費約3億7600萬元，每日可處理3千噸汙水；第一期家庭用戶接管工程已發包施工，預計接管2700戶，可有效改善排水環境及提升生活品質。

水資源回收中心占地約3公頃，於2022年9月開工，建築外觀融入和美傳統製傘產業意象，屋頂採弧形曲線設計，象徵水的多變性，外型因而被形容為「白色恐龍屋」。中心並開放屋頂空間供民眾休憩散步，周邊設置綠帶，兼具環境緩衝與休閒功能，並預留未來擴建及設置水資源再生廠的空間，朝汙水資源循環再利用方向發展。

吳堂安表示，中央自2003年起已投入彰化縣79億元汙水下水道經費，其中和美工程中央補助24.5億元，涵蓋水資源回收中心及約26公里地下管線，整體系統每日可處理5千噸汙水，長期規劃將推動至民國2038年，期盼將汙水設施轉化為兼具環境與休憩功能的公共空間。

和美鎮長林庚壬表示，和美是彰化縣人口及發展規模較大的鄉鎮之一，希望未來持續推動後續工程，配合都市發展擴充汙水處理量。

縣府水資處表示，彰化縣五大汙水下水道建設涵蓋二林、彰化市、鹿港福興、和美及員林等地區，未來將持續完善相關建設，改善河川水質、市區環境及居住品質，打造安全、清潔且宜居的城市。

彰化和美水資源回收中心占地約3公頃，於2022年9月開工，建築外觀融入和美傳統製傘產業意象，屋頂採弧形曲線設計，象徵水的多變性，外型因而被形容為「白色恐龍屋」。記者劉明岩／攝影
彰化和美水資源回收中心占地約3公頃，於2022年9月開工，建築外觀融入和美傳統製傘產業意象，屋頂採弧形曲線設計，象徵水的多變性，外型因而被形容為「白色恐龍屋」。記者劉明岩／攝影

占地3.5公頃的彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心，今天舉行啟用典禮。記者劉明岩／攝影
占地3.5公頃的彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心，今天舉行啟用典禮。記者劉明岩／攝影

水資源 王惠美 汙水 彰化

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