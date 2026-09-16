快訊

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點川湖等7家隱形贏家

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

聽新聞
0:00 / 0:00

曾因強震成危樓、拆館暫遷 南投市圖浴火重生迎10萬冊藏書

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市立圖書館新館融入南投群山與瀑布水流意象，歷經多年等待後終於正式開館。圖／南投市公所提供
南投市立圖書館新館融入南投群山與瀑布水流意象，歷經多年等待後終於正式開館。圖／南投市公所提供

南投市立圖書館歷經921地震受創、被列危樓拆除，市民苦等近20年，今天終於迎來新館啟用。新館斥資逾1.5億元，打造地下1層、地上4層全齡閱讀空間，館藏可望達10萬餘冊，讓南投市重新擁有安全、完善的閱讀文化場域。

南投市立圖書館今天舉行啟用典禮，市長張嘉哲、教育部長鄭英耀、立委游顥及縣議員宋懷琳等人出席剪綵。鄭英耀表示，閱讀是走向世界的重要窗口，台灣15歲以下閱讀力在91國評比中排名第三，期盼新館成為深化全民閱讀的新引擎。

南投市立圖書館籌設於民國85年，完工後不久即遭921地震重創，修復啟用後，民國102年又接連受到強震影響，被判定為危樓，民國106年拆除，圖書館服務暫遷至漳興社區活動中心。從原館舍拆除到新館落成，市民等待多年，今天終於有了新的閱讀空間。

新館總投資金額逾1.5億元，總樓地板面積近900坪，規畫地下1層、地上4層，館藏量預計可達10萬餘冊。館內依不同年齡層需求，設置兒童閱覽室、親子共讀空間、青少年專區、樂齡閱覽區及文藝展示空間，讓圖書館不只是借書、看書場所，也成為親子共讀、藝文交流及多元學習的公共空間。

宋懷琳說，建館過程歷經「爭取經費難、興建工程難、往後維護更難」三重考驗，當年積極向中央爭取近9000萬元補助，為新館重建打下基礎，也特別感謝公所團隊持續推動。她說，當初堅持納入親子共讀及藝文空間，就是希望圖書館能承載南投深厚的人文底蘊。

張嘉哲表示，新館從規畫之初就導入全齡友善設計，未來將積極推動館際合作、多元共學活動，讓圖書館成為大小朋友都想常來、能閱讀也能交流的知識基地。

立委游顥說，閱讀足以改變一生，新館提供優質閱讀環境，不僅有助於市民思維啟發，也能讓知識進一步轉化為生活與實務應用。

南投市立圖書館外觀融入南投群山環抱與瀑布水流意象，象徵知識與文化綿延不絕，未來將整合縣內圖書館及學校資源，推動更多閱讀與共學活動，讓閱讀走進市民日常生活。

南投市立圖書館歷經多年重建，今天正式啟用，市長張嘉哲與貴賓共同見證新館落成。圖／南投市公所提供
南投市立圖書館歷經多年重建，今天正式啟用，市長張嘉哲與貴賓共同見證新館落成。圖／南投市公所提供

新館設有兒童閱覽室、親子共讀、青少年及樂齡閱覽區，打造全齡友善的閱讀空間。圖／南投市公所提供
新館設有兒童閱覽室、親子共讀、青少年及樂齡閱覽區，打造全齡友善的閱讀空間。圖／南投市公所提供

南投市立圖書館新館今天啟用，斥資逾1.5億元打造近900坪閱讀空間，提供市民全齡閱讀服務。圖／南投市公所提供
南投市立圖書館新館今天啟用，斥資逾1.5億元打造近900坪閱讀空間，提供市民全齡閱讀服務。圖／南投市公所提供

南投 強震 鄭英耀 張嘉哲 圖書館 地震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

把PS5、KTV搬進校園！世新大學圖書館增娛樂設備掀議 校方說話了

反應兩極！圖書館裝KTV、PS5惹議 世新大學：教育內容已不限於紙本

中綠美圖收費人未減 桃美術館尋國際合作

相關新聞

「白色恐龍屋」亮相 和美一期水資源回收中心啟用

汙水下水道建設是進步城市的指標，為解決和美地區家戶及市區溝渠水質惡臭問題，彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心」今天啟用，縣長王惠美表示，這是繼二林、彰化及鹿港福興後，彰化縣第4個完整建設的汙水系統，員林汙水系統正在規劃中。

曾因強震成危樓、拆館暫遷 南投市圖浴火重生迎10萬冊藏書

南投市立圖書館歷經921地震受創、被列危樓拆除，市民苦等近20年，今天終於迎來新館啟用。新館斥資逾1.5億元，打造地下1層、地上4層全齡閱讀空間，館藏可望達10萬餘冊，讓南投市重新擁有安全、完善的閱讀文化場域。

南投教師荒引爆待遇檢討 課後時薪、教師節禮金、營養午餐一次談

南投縣面臨教師荒，縣議員簡千翔、林儒暘今天在縣議會質詢，要求縣府從提高待遇著手，爭取國中小課後輔導教師時薪調高20%，教師節禮金由600元提高至1000元，並將校長、午餐秘書納入免費營養午餐。縣長許淑華表示，將重新精算經費，研議可行方案。

土地權狀登記21天沒通知領件蓋錯別人印章 中市地政局：檢討改進

台中市清水區地政事務所傳出土地登記作業疏失，陳姓男子辦理土地分割合併，8月25日收到「移案登記」簡訊後便無下文；直到9月14日主動致電詢問，才得知權狀早已完成，當事人到現場領件，竟發現領件簽收欄蓋有他人印章，且錯置地號相隔3個地號。台中市地政局今天表示，清水地所人員作業疏漏，未影響民眾權益，已檢討改進避免再犯。

「粉紅超跑」將遶全台最大鎮…白沙屯媽10月贊境草屯 可鑽轎底

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香去年首度入境南投名間，後續贊境南投市、竹山，颳起「粉紅超跑」旋風，今年10月再應草屯三王宮之邀到「全台最大鎮」遶境，當月17至19日舉辦「路東媽祖文化祭」，將開放「鑽轎底」、擲筊求壓轎金等。

台中超巨蛋進度順利！盧秀燕：預計下月跟投資方台灣人壽簽約

台中超巨蛋預計可以容納超過4.5萬人，可以舉辦國際棒球比賽和各種大型展演。台中市長盧秀燕今天宣布，預計下個月和投資方台灣人壽簽約，並和日本職棒火腿隊合作，若一切順利，簽約後1年設計、3年興建，將成為台北大巨蛋後的全台第二顆巨蛋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。