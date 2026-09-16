曾因強震成危樓、拆館暫遷 南投市圖浴火重生迎10萬冊藏書

南投市立圖書館歷經921地震受創、被列危樓拆除，市民苦等近20年，今天終於迎來新館啟用。新館斥資逾1.5億元，打造地下1層、地上4層全齡閱讀空間，館藏可望達10萬餘冊，讓南投市重新擁有安全、完善的閱讀文化場域。

南投市立圖書館今天舉行啟用典禮，市長張嘉哲、教育部長鄭英耀、立委游顥及縣議員宋懷琳等人出席剪綵。鄭英耀表示，閱讀是走向世界的重要窗口，台灣15歲以下閱讀力在91國評比中排名第三，期盼新館成為深化全民閱讀的新引擎。

南投市立圖書館籌設於民國85年，完工後不久即遭921地震重創，修復啟用後，民國102年又接連受到強震影響，被判定為危樓，民國106年拆除，圖書館服務暫遷至漳興社區活動中心。從原館舍拆除到新館落成，市民等待多年，今天終於有了新的閱讀空間。

新館總投資金額逾1.5億元，總樓地板面積近900坪，規畫地下1層、地上4層，館藏量預計可達10萬餘冊。館內依不同年齡層需求，設置兒童閱覽室、親子共讀空間、青少年專區、樂齡閱覽區及文藝展示空間，讓圖書館不只是借書、看書場所，也成為親子共讀、藝文交流及多元學習的公共空間。

宋懷琳說，建館過程歷經「爭取經費難、興建工程難、往後維護更難」三重考驗，當年積極向中央爭取近9000萬元補助，為新館重建打下基礎，也特別感謝公所團隊持續推動。她說，當初堅持納入親子共讀及藝文空間，就是希望圖書館能承載南投深厚的人文底蘊。

張嘉哲表示，新館從規畫之初就導入全齡友善設計，未來將積極推動館際合作、多元共學活動，讓圖書館成為大小朋友都想常來、能閱讀也能交流的知識基地。

立委游顥說，閱讀足以改變一生，新館提供優質閱讀環境，不僅有助於市民思維啟發，也能讓知識進一步轉化為生活與實務應用。

南投市立圖書館外觀融入南投群山環抱與瀑布水流意象，象徵知識與文化綿延不絕，未來將整合縣內圖書館及學校資源，推動更多閱讀與共學活動，讓閱讀走進市民日常生活。

南投市立圖書館歷經多年重建，今天正式啟用，市長張嘉哲與貴賓共同見證新館落成。圖／南投市公所提供

新館設有兒童閱覽室、親子共讀、青少年及樂齡閱覽區，打造全齡友善的閱讀空間。圖／南投市公所提供