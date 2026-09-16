南投教師荒引爆待遇檢討 課後時薪、教師節禮金、營養午餐一次談

南投縣面臨教師荒，縣議員簡千翔、林儒暘今天在縣議會質詢，要求縣府從提高待遇著手，爭取國中小課後輔導教師時薪調高20%，教師節禮金由600元提高至1000元，並將校長、午餐秘書納入免費營養午餐。縣長許淑華表示，將重新精算經費，研議可行方案。

林儒暘指出，全國學校都逐漸面臨教師荒，南投也不能落後其他縣市，課後輔導教師時薪若能提高20%，除了改善教師待遇，也有助於增加教師投入課後教學的意願。

教育處長王淑玲表示，目前仍在實際開課階段，115學年度課後輔導的最終經費尚須結算。若調高20%後，學校可能考量教師待遇提高而增加開課，經費需求也會跟著增加，以最大值估算，所需經費可能達4300多萬元；若較保守估算，約需2000多萬元。

許淑華表示，南投縣這幾年已投入資源改善教師聘用條件，包括代課教師及幼教人員給予全年聘期等。課後輔導教師時薪調升20%確有檢討必要，但不能只看目前開課數，因為待遇提高後，可能吸引更多學生及家長選擇留校學習，連帶增加開課量及經費。

她表示，縣府會進一步精算政策實施後每年增加的經費，再視整體財政狀況研議納入年度預算。

簡千翔也爭取教師節禮金由600元提高至1000元，縣府估算約增加240萬元。簡千翔認為，240萬元並不是龐大支出，真正重要的是縣府對第一線教師的態度，面對教師荒，更應讓教師感受到尊重與支持。

許淑華表示，縣府雖已清償債務，但中央財源仍存在變數，加上65歲以上長輩健保補助每年約需9億元，因此新增政策仍須審慎評估。不過若精算後有財政空間，教師節禮金由600元提高至1000元，縣府會在本會期結束前再向議員說明。

至於校長及午餐秘書未列入免費營養午餐，縣府也將重新檢討。許淑華表示，南投推動免費營養午餐已有18年，過去校長、總務主任、導師及營養午餐秘書都曾納入，後因審計室意見刪除校長及總務主任；如今校長也肩負校園食安等責任，將重新研議納入。

許淑華並表示，明年營養午餐每餐預計增加10元，將一併檢討校長及其他目前被排除的學校員工是否納入。教師