快訊

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點川湖等7家隱形贏家

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

聽新聞
0:00 / 0:00

土地權狀登記21天沒通知領件蓋錯別人印章 中市地政局：檢討改進

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾反映土地登記案件清水地政事務所作業疏漏，台中市政府地政局今天說明，造成民眾整體觀感不佳，該所已確實檢討改進。圖／民眾提供
民眾反映土地登記案件清水地政事務所作業疏漏，台中市政府地政局今天說明，造成民眾整體觀感不佳，該所已確實檢討改進。圖／民眾提供

台中市清水區地政事務所傳出土地登記作業疏失，陳姓男子辦理土地分割合併，8月25日收到「移案登記」簡訊後便無下文；直到9月14日主動致電詢問，才得知權狀早已完成，當事人到現場領件，竟發現領件簽收欄蓋有他人印章，且錯置地號相隔3個地號。台中市地政局今天表示，清水地所人員作業疏漏，未影響民眾權益，已檢討改進避免再犯。

台中市地政局表示，有關民眾反映土地登記案件清水地政事務所作業疏漏，造成民眾整體觀感不佳，該所已確實檢討改進，督促同仁多加用心留意，避免重蹈類此錯誤。相關疏漏皆已當場處理完竣，未影響所有權人權益。清水地政事務所並已致電民眾致歉說明，獲民眾諒解。

陳姓男子表示，他辦理土地分割合併，8月25日收到「移案登記」簡訊後便無下文；直到9月14日主動致電詢問，才得知權狀早已完成。更離譜的是，當事人隨後到現場領件，竟發現領件簽收欄蓋有他人印章，且錯置地號相隔3個地號。

陳姓男子說，新的土地權狀早在8月27日即完成作業，但此後一直未收到結案通知。直到9月14日主動追問，承辦人員才以「系統出錯」說明，確認案件已結案並補發簡訊。當事人到現場領取權狀時，發現實體簽收紀錄竟出現他人印章，該印章對應地號與本案並非相鄰，而是相隔3個地號，讓當事人無法接受「系統出錯」的說法。

印章 台中市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

欠稅想靠「公同共有」躲掉強制執行？稅務局能用這招分遺產

藍指同意總預算9月底前送出 綠：作業時間太長

社宅申請夯翻！6千人搶1,500戶 「這區」競爭最激烈

獨／幫詐團辯護…律師竟傳起訴電子卷證給金主看 個資法判6月

相關新聞

「白色恐龍屋」亮相 和美一期水資源回收中心啟用

汙水下水道建設是進步城市的指標，為解決和美地區家戶及市區溝渠水質惡臭問題，彰化縣和美鎮汙水下水道系統第一期水資源回收中心」今天啟用，縣長王惠美表示，這是繼二林、彰化及鹿港福興後，彰化縣第4個完整建設的汙水系統，員林汙水系統正在規劃中。

曾因強震成危樓、拆館暫遷 南投市圖浴火重生迎10萬冊藏書

南投市立圖書館歷經921地震受創、被列危樓拆除，市民苦等近20年，今天終於迎來新館啟用。新館斥資逾1.5億元，打造地下1層、地上4層全齡閱讀空間，館藏可望達10萬餘冊，讓南投市重新擁有安全、完善的閱讀文化場域。

南投教師荒引爆待遇檢討 課後時薪、教師節禮金、營養午餐一次談

南投縣面臨教師荒，縣議員簡千翔、林儒暘今天在縣議會質詢，要求縣府從提高待遇著手，爭取國中小課後輔導教師時薪調高20%，教師節禮金由600元提高至1000元，並將校長、午餐秘書納入免費營養午餐。縣長許淑華表示，將重新精算經費，研議可行方案。

土地權狀登記21天沒通知領件蓋錯別人印章 中市地政局：檢討改進

台中市清水區地政事務所傳出土地登記作業疏失，陳姓男子辦理土地分割合併，8月25日收到「移案登記」簡訊後便無下文；直到9月14日主動致電詢問，才得知權狀早已完成，當事人到現場領件，竟發現領件簽收欄蓋有他人印章，且錯置地號相隔3個地號。台中市地政局今天表示，清水地所人員作業疏漏，未影響民眾權益，已檢討改進避免再犯。

「粉紅超跑」將遶全台最大鎮…白沙屯媽10月贊境草屯 可鑽轎底

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香去年首度入境南投名間，後續贊境南投市、竹山，颳起「粉紅超跑」旋風，今年10月再應草屯三王宮之邀到「全台最大鎮」遶境，當月17至19日舉辦「路東媽祖文化祭」，將開放「鑽轎底」、擲筊求壓轎金等。

台中超巨蛋進度順利！盧秀燕：預計下月跟投資方台灣人壽簽約

台中超巨蛋預計可以容納超過4.5萬人，可以舉辦國際棒球比賽和各種大型展演。台中市長盧秀燕今天宣布，預計下個月和投資方台灣人壽簽約，並和日本職棒火腿隊合作，若一切順利，簽約後1年設計、3年興建，將成為台北大巨蛋後的全台第二顆巨蛋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。