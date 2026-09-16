土地權狀登記21天沒通知領件蓋錯別人印章 中市地政局：檢討改進

台中市清水區地政事務所傳出土地登記作業疏失，陳姓男子辦理土地分割合併，8月25日收到「移案登記」簡訊後便無下文；直到9月14日主動致電詢問，才得知權狀早已完成，當事人到現場領件，竟發現領件簽收欄蓋有他人印章，且錯置地號相隔3個地號。台中市地政局今天表示，清水地所人員作業疏漏，未影響民眾權益，已檢討改進避免再犯。

台中市地政局表示，有關民眾反映土地登記案件清水地政事務所作業疏漏，造成民眾整體觀感不佳，該所已確實檢討改進，督促同仁多加用心留意，避免重蹈類此錯誤。相關疏漏皆已當場處理完竣，未影響所有權人權益。清水地政事務所並已致電民眾致歉說明，獲民眾諒解。

陳姓男子表示，他辦理土地分割合併，8月25日收到「移案登記」簡訊後便無下文；直到9月14日主動致電詢問，才得知權狀早已完成。更離譜的是，當事人隨後到現場領件，竟發現領件簽收欄蓋有他人印章，且錯置地號相隔3個地號。

陳姓男子說，新的土地權狀早在8月27日即完成作業，但此後一直未收到結案通知。直到9月14日主動追問，承辦人員才以「系統出錯」說明，確認案件已結案並補發簡訊。當事人到現場領取權狀時，發現實體簽收紀錄竟出現他人印章，該印章對應地號與本案並非相鄰，而是相隔3個地號，讓當事人無法接受「系統出錯」的說法。