「粉紅超跑」將遶全台最大鎮…白沙屯媽10月贊境草屯 可鑽轎底

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香去年首度入境南投名間，後續贊境南投市、竹山，颳起「粉紅超跑」旋風，今年10月再應草屯三王宮之邀到「全台最大鎮」遶境，當月17至19日舉辦「路東媽祖文化祭」，將開放「鑽轎底」、擲筊求壓轎金等。

三王宮指出，去年「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香第一次入境南投縣，當時草屯民眾引頸期盼，盼能走草屯路線去彰化，但最後過境名間，草屯鄉親很希望媽祖也能到「全台最大鎮」的草屯賜福，廟方前往白沙屯拱天宮請示媽祖到草屯作客。

三王宮大總理楊育誠說，他連3年跟白沙屯媽進香走完全程，第一次時身為警友站長，想幫全所員警拿壓轎金，腳程跟不上，氣餒坐路邊竟有人壓轎金給他，且是他要的份數，內心感動；這次代表赴拱天宮請示媽祖，也獲三聖筊願聖駕草屯。

而「白沙屯媽」將於10月17日贊境草屯，為迎接媽祖聖駕，三王宮規畫一連3天的「路東媽祖文化祭」，廟方表示，白沙屯媽祖當天將先到朝清宮「三媽會」，與「草屯媽」及三王宮天上聖母登轎後，預計上午8時30分遶庄前往三王宮。

「粉紅超跑」遶境路線將從朝清宮出發，至樹人巷後將沿著中正路至草屯警分局，右轉富昌路至手工藝產業園區服務中心，之後行經富林路、富中路、中正路前往水琉璃接待中心，再經中正路、富頂路至三王宮入紅壇，就會駐駕在三王宮。

三王宮表示，白沙屯媽遶境時開放「鑽轎底」，於三王宮駐駕期間開放參拜，預計19日上午回駕；而18日（日）上午有擲筊請壓轎金活動，每人一次機會，只要擲得1個聖筊即可請領1份，數量有限，發完為止，參與活動務必遵守秩序。

圖為苗栗白沙屯拱天宮媽祖2025年9月到南投市贊境。聯合報系資料照

三王宮大總理楊育誠連3年跟白沙屯媽進香走完全程，日前代表三王宮前往拱天宮邀請媽祖到草屯作客。圖／楊育誠提供