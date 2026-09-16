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台中超巨蛋進度順利！盧秀燕：預計下月跟投資方台灣人壽簽約

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）宣布，台中超巨蛋預計下月和投資方台灣人壽簽約，投資金額高達600億元。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）宣布，台中超巨蛋預計下月和投資方台灣人壽簽約，投資金額高達600億元。記者陳敬丰／攝影

台中超巨蛋預計可以容納超過4.5萬人，可以舉辦國際棒球比賽和各種大型展演。台中市長盧秀燕今天宣布，預計下個月和投資方台灣人壽簽約，並和日本職棒火腿隊合作，若一切順利，簽約後1年設計、3年興建，將成為台北大巨蛋後的全台第二顆巨蛋。

盧秀燕今天參加市政總質詢前受訪表示，目前台中巨蛋興建工程順利，不過中部乃至全國民眾更期待的是可以打棒球的台中超巨蛋，此案已經差不多要定案了，預計下個月跟投資方台灣人壽簽約，投資經費高達600億元，是全台最大的單一運動場館投資案。

盧秀燕指出，台灣人壽會和火腿隊合作，比照火腿隊與日本政府在北海道合作興建場館的方式，民間出資、政府提供土地；據她了解，下月簽約後就可以開始設計，設計約需要1年多，設計完施工，按火腿隊的期程，工期約3年，很快就可以完工啟用。

盧秀燕表示，現在超巨蛋示意圖也出來了，未來水湳經貿園區內會有1片「葉子飛碟」，裡面有複合式功能，不只可以打棒球、舉行超大型演唱會，也會有飯店、百貨公司和各種藝文場所。

本次市政總質詢是盧秀燕台中市長任內最後一次總質詢，表示非常的感恩，也很珍惜，能夠連任2屆，要謝謝市民的支持跟信任，她會努力到最後一天、最後一秒鐘，就跟上任第一天一樣，全力以赴。

盧秀燕（左）指出，超巨蛋簽約後就能投入設計、設計完施工，預計4年多後就能夠完工。記者陳敬丰／攝影
盧秀燕（左）指出，超巨蛋簽約後就能投入設計、設計完施工，預計4年多後就能夠完工。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 超巨蛋 台中 台灣人壽

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