垃圾半山高？賴總統點名盧秀燕施政缺失 台中市府破除「垃圾山」謠言

選舉將至，台中市大里垃圾掩埋場垃圾問題成為藍綠攻防，民進黨指爆滿成全台最大垃圾山、賴清德總統還點名國民黨台中市長盧秀燕施政缺失「垃圾半山高」。對此，台中市環保局今發布，破除「垃圾山」謠言，並指該處為合法營運、3萬噸地面上垃圾將優先焚化。

民進黨9月8日開記者會，指台中市大里垃圾掩埋場爆滿，累積34萬噸垃圾無法處理，全台最大垃圾山成為台中市民噩夢，要求盧秀燕出來面對。總統9月12日出席民進黨台中市長參選人何欣純競總成立站台時，點名批評盧秀燕市府施政缺失，其中一項就是「垃圾半山高」。

台中市環保局今說明，大里衛生掩埋場為台中合法營運設施，規畫100萬立方公尺容量，截至8月底掩埋約47萬噸，仍有24萬立方公尺剩餘容積，平時依規加強衛生監控與管理；地面上暫存3萬多噸垃圾，已使用焚化再生粒料覆蓋並定期灑水消毒，後續將優先送往焚化廠去化，絕非任意棄置。

環保局指出，市府近年投入資源提升營運管理，除定期監測地下水質、巡檢不透水布與消防設施外，更導入智慧化監控。透過擋土牆電子傾斜告警即時掌握結構穩定度；另也設置溫度監測與智慧車牌辨識，針對異常高溫提前預警降低火災風險，確保掩埋場運作安全嚴謹。

環保局說明，大里掩埋場為台中垃圾調度的關鍵場域，環保局秉持「多元去化、轉廢為能、落實管理」三原則，透過打包、轉運焚化及固體再生燃料（SRF）等方式處理。截至8月底已運回5983公噸垃圾焚化、打包9258公噸，並使用上萬噸再生粒料覆蓋裸露面，有效減少環境汙染。

台中大里掩埋場一般廢棄物分選打包。圖／台中市環保局提供

台中大里掩埋場垃圾覆土作業。圖／台中市環保局提供

台中大里掩埋場鳥瞰圖。圖／台中市環保局提供