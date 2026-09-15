快訊

張俊傑跨縣市逃亡！竹聯幫要角也遭通緝 司機落網不排除再聲押

金鐘61／周渝民才入圍視帝！宣布唱進台北大巨蛋 吳建豪現場嗨翻

嘉義68歲男遭刀刺死 41歲兒涉重嫌被逮捕：沒有記憶

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾半山高？賴總統點名盧秀燕施政缺失 台中市府破除「垃圾山」謠言

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴總統9月12日出席民進黨台中市長參選人何欣純競總成立站台時，點名批評盧秀燕市府施政缺失，其中一項就是「垃圾半山高」。聯合報系資料照
賴總統9月12日出席民進黨台中市長參選人何欣純競總成立站台時，點名批評盧秀燕市府施政缺失，其中一項就是「垃圾半山高」。聯合報系資料照

選舉將至，台中市大里垃圾掩埋場垃圾問題成為藍綠攻防，民進黨指爆滿成全台最大垃圾山、賴清德總統還點名國民黨台中市長盧秀燕施政缺失「垃圾半山高」。對此，台中市環保局今發布，破除「垃圾山」謠言，並指該處為合法營運、3萬噸地面上垃圾將優先焚化。

民進黨9月8日開記者會，指台中市大里垃圾掩埋場爆滿，累積34萬噸垃圾無法處理，全台最大垃圾山成為台中市民噩夢，要求盧秀燕出來面對。總統9月12日出席民進黨台中市長參選人何欣純競總成立站台時，點名批評盧秀燕市府施政缺失，其中一項就是「垃圾半山高」。

台中市環保局今說明，大里衛生掩埋場為台中合法營運設施，規畫100萬立方公尺容量，截至8月底掩埋約47萬噸，仍有24萬立方公尺剩餘容積，平時依規加強衛生監控與管理；地面上暫存3萬多噸垃圾，已使用焚化再生粒料覆蓋並定期灑水消毒，後續將優先送往焚化廠去化，絕非任意棄置。

環保局指出，市府近年投入資源提升營運管理，除定期監測地下水質、巡檢不透水布與消防設施外，更導入智慧化監控。透過擋土牆電子傾斜告警即時掌握結構穩定度；另也設置溫度監測與智慧車牌辨識，針對異常高溫提前預警降低火災風險，確保掩埋場運作安全嚴謹。

環保局說明，大里掩埋場為台中垃圾調度的關鍵場域，環保局秉持「多元去化、轉廢為能、落實管理」三原則，透過打包、轉運焚化及固體再生燃料（SRF）等方式處理。截至8月底已運回5983公噸垃圾焚化、打包9258公噸，並使用上萬噸再生粒料覆蓋裸露面，有效減少環境汙染。

台中大里掩埋場一般廢棄物分選打包。圖／台中市環保局提供
台中大里掩埋場一般廢棄物分選打包。圖／台中市環保局提供

台中大里掩埋場垃圾覆土作業。圖／台中市環保局提供
台中大里掩埋場垃圾覆土作業。圖／台中市環保局提供

台中大里掩埋場鳥瞰圖。圖／台中市環保局提供
台中大里掩埋場鳥瞰圖。圖／台中市環保局提供

台中大里掩埋場一般廢棄物分選打包後，以黑網覆蓋雙重保護。圖／台中市環保局提供
台中大里掩埋場一般廢棄物分選打包後，以黑網覆蓋雙重保護。圖／台中市環保局提供

台中 垃圾 賴清德 盧秀燕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盧秀燕批一黨獨大 民進黨：轉移市政缺失焦點的政治口水

中火燃氣機組將上線 盧秀燕：堅持增1拆1才發操作許可

天下雜誌2026縣市長滿意度盧秀燕六都墊底 中市府：虛心接受

台中營養午餐包心白菜登錄產地中國 議員籲市府清查

相關新聞

垃圾半山高？賴總統點名盧秀燕施政缺失 台中市府破除「垃圾山」謠言

選舉將至，台中市大里垃圾掩埋場垃圾問題成為藍綠攻防，民進黨指爆滿成全台最大垃圾山、賴清德總統還點名國民黨台中市長盧秀燕施政缺失「垃圾半山高」。對此，台中市環保局今發布，破除「垃圾山」謠言，並指該處為合法營運、3萬噸地面上垃圾將優先焚化。

南投消費爽中賓士 副縣長致電幸運兒先說「我不是詐騙」

「南投旅遊好康月」首波大獎賓士電動汽車今天由南投縣副縣長王瑞德抽出，王瑞德致電幸運兒時不忘先說「我不是詐騙」。縣府表示，...

斥資1.17億元鹿港衛生所二期啟用 打造一站式全齡衛福服務

斥資1.17億餘元的彰化縣鹿港衛生所二期大樓工程今天啟用，縣長王惠美表示，這棟大樓為地下1層、地上6層的複合式長照衛福大樓，整合衛生醫療、健康促進、長期照顧、失智服務及心理健康等資源，提供鄉親完整、便利且在地化的照顧服務。

打國賠官司、處理採購爭議 中市建設局創地方政府之先設公職律師

台中市建設局創地方政府之先，修正組織編制，設置1名公職律師，協助處理國賠案件、採購爭議、契約審理等等。建設局長陳大田表示，公職律師不僅能減輕同仁壓力，也更能掌握局內訴訟案情，捍衛公家權益，市府會持續觀察效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。