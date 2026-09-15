中市物調券「100元換200元」有效帶動消費 4特色使中央到地方都模仿

台中市政府經濟發展局2023年起推動「物調券」政策，以「100元換200元」的加倍回饋機制提升消費意願。不僅全台超過10個縣市借鏡，近日經濟部的「團圓好市券」發紅包活動也使用相同模式。局長張峯源今天表示，這種模式因具備4大特色而受到民眾歡迎，成為振興消費的有效手段。

據了解，經濟部為推動綠色永續消費並帶動傳統市集買氣，號召13縣市的 60 處特色市集， 9 月起連續 4 周舉辦「團圓好市券」發紅包活動。民眾只要前往全台 13 縣市指定傳統市集消費，並隨身攜帶環保袋、環保杯或環保餐具，即可用 100 元現金兌換價值 200 元的團圓好市券。

張峯源說，事實上，經濟部使用此模式的同時，全台已有超過10個縣市借鏡，例如新竹市以特定市場或限定品項發放加倍券；彰化市於部分公有市場辦理聯合促銷加倍券等，不僅民眾花的高興，也樂見「加倍消費」的振興消費模式被學習和重複使用。

他說，此模式受歡迎有4大特色，分別是一、現金直接翻倍：民眾可以用 100元現金，在現場直接兌換成一張 200元面額的物調券 。每人每次通常限兌換 2 份（即用 200元換 400元）。

二、限地使用、促進基層消費：精準幫助在地店家，物調券不能在大型百貨公司或量販店使用。它只能在台中指定的傳統市場、夜市、商圈、公有零售市場及產業故事館等基層攤商消費。

三、在哪裡換，就在哪裡花： 為了公平分散人流與商機，通常規定「在 A 市場換的券，就只能在 A 市場消費」，不能跨區或跨場域使用。

四、不找零、限期使用： 使用時不找零，且必須在活動規定的期限內（通常為發放後的一周內）使用完畢，逾期自動失效。

張峯源說，也因為它參與簡單、使用門檻低，100元現金即可兌換價值200元的物調券、不必下載App、不必綁定數位支付工具，也無須掃描QR Code，即可於市場、夜市及商圈消費，讓市民、攤商以及外地遊客都能以最直覺的方式參與，這些優點都受到消費者歡迎。

他說，台中的物調券活動已連辦四屆，發放超過250萬份物調券，回收率達99.7%，創造超過5億元經濟效益。非常樂見「100換200」的模式能從地方創意措施逐步擴散至中央及全台各縣市，持續為庶民經濟注入動能，創造政府、民眾及攤商三方共好的成果。