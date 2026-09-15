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中火燃氣機組將上線 盧秀燕：堅持增1拆1才發操作許可
中火燃氣機組將上線，台電日前向台中市政府申請操作許可，台中市長盧秀燕今天重申，市府堅持「增1拆1」，待收到中央同意拆除燃煤機組的正式公文後，才發燃氣操作許可。
任期即將於年底屆滿的盧秀燕在市政會議中表示，8年前競選市長時，她許諾「市長換人、空氣換新」，上任後持續推動改善空污、減碳、減煤。她坦言，與老天作戰何其不易，但因為市民的信任，改善空污始終是她最堅持、最努力推動的政策之一。
盧秀燕指出，近8年來，中火全年空污排放量已從過去每年3萬公噸降至6000、7000公噸；用煤量也從將近1600萬公噸，降至去年約1100萬公噸，今年預計再降至1050萬公噸。
盧秀燕說，空污改善不只針對中火，而是要求全市各場域共同改善管理。台中PM2.5年均值去年降至13.5微克，已低於國家第一階段空氣品質標準15微克；空氣品質不良日也從1年60天降至18天，改善幅度達7成，讓台中成為中南部第一個達到國家第一階段空氣品質標準的城市。
她表示，市府支持國家電力發展及燃氣機組設置，但中火增加燃氣機組，就必須同步拆除燃煤機組，落實「增1拆1」。目前中火已有兩部燃氣機組預計於今年底及明年陸續上線；其中燃氣機組操作許可由市府發放，燃煤機組拆除則涉及中央權責。
她強調，據了解，經濟部已完成相關審查，市府要求同步拆除兩部燃煤機組，待收到中央正式公文、確認燃煤機組拆除後，就會依約同意發放燃氣機組操作許可。
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